Les réseaux sociaux ont-ils suffisamment contré les fausses informations de Donald Trump ?

La semaine électorale démarrée le 3 novembre a été marquée par trois évènements : la victoire du ticket démocrate Joe Biden-Kamala Harris, le dépouillement qui a duré quatre jours en raison d'une participation record, notamment par correspondance, et le refus de l'actuel président Donald Trump de reconnaître sa défaite. Trois jours après l'annonce de la victoire de Joe Biden, il persiste à dire sur les réseaux sociaux qu'il a gagné et que sa victoire lui a été volée en raison de fraudes. A ce jour, aucune preuve de fraude n'a été apportée.

• Crédits : John Villasenor

Dans une telle campagne hors normes, nous donnons la parole chaque semaine à un expert qui décrypte l'actualité politique américaine sur les réseaux sociaux : John Villasenor, directeur de l'Institut de Technologie, Loi et Politique à UCLA (Université de Californie à Los Angeles), professeur et expert à la Brookings Institution.

Twitter a apposé un avertissement sous les tweets de Donald Trump affirmant qu'il a gagné et qu'une fraude massive lui a volé sa victoire. Facebook a également publié une information sous les messages inexacts du Président. Les réseaux sociaux ont-ils fait leur travail ?

Oui et non ! Oui, parce qu'ils ont mis en place un mécanisme qui a fonctionné, en signalant des tweets inexacts. Non, car on peut toujours voir ces tweets du Président Trump et il peut toujours partager des informations qui ne sont pas exactes.

Le 7 novembre, il a tweeté "J'AI REMPORTE CETTE ELECTION, ET DE BEAUCOUP". Twitter a mis un message, mais n'a pas caché le tweet, ne l'a pas supprimé. On peut se demander si Twitter en a fait assez. Le tweet est toujours visible. Twitter aurait-il dû faire plus ?

Les réseaux sociaux sont dans une position difficile, ils essaient de marcher sur une ligne très ténue, ils ne veulent pas ne rien faire et en même temps ne veulent pas entrainer un tollé en bloquant le droit des gens à poster ce qu'ils veulent.

Les médias traditionnels ont-ils mieux fait leur travail en coupant en direct l'intervention de Donald Trump qui donnait de fausses informations ?

Les médias traditionnels ont toujours tenté d'être le plus précis possible mais ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux c'est que Donald Trump tente de manoeuvrer à ce sujet. Il a twitté contre les médias traditionnels en les accusant de "boiteux" ("lame stream media")

Quand il a gagné il y a quatre ans, il ne s'est pas plaint des médias qui annonçaient sa victoire. Cette année, il traite les médias de "lame stream media". Il est vrai qu'il faut attendre les décisions judiciaires puisqu'il y a des recours. Mais traditionnellement, quand les médias respectés annoncent le nom du nouveau Président, les deux candidats acceptent l'annonce. La bataille, ici, va se jouer devant les tribunaux et sur les réseaux sociaux.

Les médias traditionnels ont diffusé en partie un point presse en direct de Donald Trump le jour de l'élection. En même temps, YouTube a signalé les propos inexacts de Donald Trump. Donc est-ce qu'Internet a mieux fait son travail ?

Quand un Président vient faire un discours, c'est par définition un évènement qui mérite d'être couvert. Mais cette fois-ci, les médias ont dû faire attention, ce qui est difficile car le Président risque de faire des affirmations fausses mais c'est tout de même digne d'intérêt. Certains médias mainstream ont coupé le point presse avant la fin. Mais il est difficile de ne pas le couvrir car c'est le président. Tout ce qu'il dit peut avoir une conséquence, c'est digne d'être couvert.

Cette élection est-elle un tournant pour les médias ?

Cette élection n'est pas terminée. Il est trop tôt pour faire le bilan du rôle des réseaux sociaux dans ce scrutin. Ce qui va clarifier tout ça va arriver dans les deux ou trois semaines à venir. L'équipe Trump a déposé de nombreux recours juridiques et les réseaux sociaux vont jouer un rôle significatif quand il va falloir annoncer les conclusions juridiques à la suite de ces recours.

Dans le futur, pensez-vous que les réseaux sociaux doivent supprimer des comptes, comme celui du Président Trump ? Twitter pourrait le faire lorsque Donald Trump ne sera plus aux affaires, à partir du 20 janvier 2021.

Twitter a des exceptions pour les personnalités politiques. Un non-politicien peut voir son compte supprimé s'il transmet des fausses informations. Pas un politicien dont le compte a un intérêt public. Ils ont cette politique depuis plus d'un an.

On peut se demander si c'est la bonne décision. Ces personnalités doivent-elles avoir plus de latitude que le grand public ? Si vous dites oui, y a-t-il des règles suffisantes ? C'est-à-dire, est-il suffisant de juste apposer un message sous le tweet erroné (ou sous un post Facebook) ou bien doit-on rendre le message invisible ?

NDLR : Twitter a annoncé à l'agence Reuters que Donald Trump n'aura plus droit à un traitement de faveur dès l'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain, redevenant un "twittos" comme les autres. Et ce jeudi 5 novembre, Twitter a définitivement suspendu le compte du podcast de Steve Bannon, l'ancien conseiller du président sortant, en raison d'un appel à la décapitation du Dr. Fauci et du directeur du FBI.

Peut-on dire que les réseaux sociaux ont encouragé la division du pays ?

Le pays est effectivement très divisé. Et les réseaux ont sûrement joué un rôle là-dedans. Vous avez plus de 70 millions de votes pour Donald Trump, et environ 75 millions pour Joe Biden. Et un nombre très important d'électeurs de Donald Trump pensent comme lui. Et dans les semaines à venir, ces dizaines de millions de gens seront très contrariés lorsque les résultats des recours seront connus. Cela va saper la confiance dans la démocratie.