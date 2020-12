Lison Daniel ou les "caractères" du siècle

Lison Daniel fait rire des centaines de milliers de personnes sur la scène virtuelle d'Instagram avec ses "caractères". Croquer l'époque dans la concision et sans clichés : une démarche qu'elle partage avec un illustre ancêtre, auteur des "Caractères" du XVIIe siècle : La Bruyère.

En 2017, les filtres apparaissent sur Instagram. Lison Daniel, comédienne et scénariste, s’amuse à inventer des drôles de personnages à partir de son visage ainsi transformé. Depuis, le compte “les.caractères” séduit des dizaines de milliers de personnes, à l'affût des aventures de ses personnages.

Dans ses portraits de la vie moderne, croqués en une minute, Lison fait résonner les déboires de ses personnages avec l’esprit du temps : confinement, burn-out, injonctions à la performance, solitude, séries du moment… comme chez Jérôme, coach sportif, ou chez Rebecca, Parisienne de 30 ans. Lison Daniel : "Rebecca a un bullshit job, qui est un terme qui est apparu il n’y a pas très longtemps. Elle est en quête de sens, elle ne se pose pas de questions, mais en fait il y a un grand vide à l’intérieur d’elle. Et je pense que c’est un problème qu’on est beaucoup à partager. J’aime bien... dénoncer, c’est un grand mot, mais souligner des traits de la société moderne que je trouve un peu ridicules, pathétiques ou risibles. C’est ça qui me fait rire avec 'les caractères'.

Une démarche et un titre partagés en toute modestie avec un lointain et génial ancêtre : La Bruyère. Chronique de l’époque, peinture de la variété humaine et sociale, concision, quête du ton juste… Les Caractères se cherchent à distance des clichés.

Grande admiratrice des descriptions de personnages dans les romans du XIXe siècle, plus inspirée par la littérature que par les comiques actuels, c’est dans les livres ou sur scène que Lison imagine une suite pour ses caractères, sans filtres. Car pour elle, malgré le succès sur les réseaux sociaux, "rien ne remplacera jamais la scène d'un théâtre".