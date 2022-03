Mécaniques de la cybermenace - Nouveau podcast original de France Culture - Disponible dès le 31 mars

Après Mécaniques du complotisme, Mécaniques du journalisme et Mécaniques de la politique, France Culture explore les Mécaniques de la cybermenace. Dans cette nouvelle série, Maxime Tellier, journaliste de la rédaction de France Culture, va au cœur du secret, pénètre les lieux hyperprotégés, et mène l’enquête là où se décide l’avenir de la France et de sa défense dans le cyberespace.

Vol de données, rançongiciels, espionnage, extorsion, sabotage… La cybermenace couvre un spectre immense, de la délinquance à l’acte de guerre. Civils, militaires, judiciaires, privés, universitaires, ils sont nombreux, et dans différentes structures, à être concernés par les cyberattaques, leurs conséquences et surtout leur prévention. Maxime Tellier les a rencontrés afin de comprendre le sens de ce nouveau genre d’agressions qui font désormais partie de notre quotidien. Il est accompagné dans son enquête par les éclairages de Julien Nocetti, chercheur et membre de l’Ifri (Institut Français des Relations Internationales), un des plus grands spécialistes du sujet.

Cinq épisodes en immersion dans la réalité d’une menace virtuelle.

Mécaniques de la cybermenace, une série en 5 épisodes de 10 minutes

Une série produite par Maxime Tellier, réalisée par Annie Brault Coordination : Grégory Philipps

Episode 1 : La Cyberguerre

"La guerre numérique est déclarée", explique la ministre des Armées Florence Parly. Depuis quelques années, la France s’est dotée d’un commandement cyber basé à Rennes et à Paris. Le premier épisode de la série commence en Bretagne à la rencontre d’un cyber combattant et s’achève à Paris avec le général Didier Tisseyre, commandant du Comcyber.

Episode 2 : La démocratie dans le viseur

Les cyberattaques vise aussi la démocratie. L’affaire de l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 et les Macron Leaks en 2017 l’ont montré avec des attaques hybrides mêlant numérique et opération d’influence. Le secrétaire d’Etat au Numérique Cédric O et le directeur du SGDSN (secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale) Stéphane Bouillon évoquent la création de Viginum, une agence pour se protéger des ingérences étrangères.

Episode 3 : Les victimes de cyberattaque

En février 2021, l’hôpital de Dax est touché par une cyberattaque. Un an après, les équipes de la direction, des services informatiques et des soignants racontent cette épreuve et comment ils ont pu continuer à soigner leurs patients. Les attaques au rançongiciel menacent aussi de nombreuses PME, qui souvent font faillite. Guillaume Poupard, directeur de l’Anssi, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information, fait un point sur la menace.

Episode 4 : La justice face aux cybercriminels

La police, la gendarmerie et la justice ont créé des services spécialisés pour contrer Les criminels opérant en ligne. Maxime Tellier a rencontré ces cybergendarmes du C3N (Centre de lutte contre les criminalités numériques) dans leurs locaux à Pontoise. Au palais de justice de Paris, le parquet J3 traite les affaires cyber, dirigé par la vice-procureure Johanna Brousse.

Episode 5 : Les hackeurs au service de la société

Un hackeur éthique raconte comment il aide les entreprises à se mettre au niveau : il cherche les failles de ses clients qui le rémunèrent par des primes. Mais “la cybersécurité est aussi l’affaire de tous”, estime le général Marc Watin-Augouard, qui enseigne à l'École militaire à Paris. Qu’en est-il de la formation ? Le Campus Cyber de La Défense, lieu réunissant tout l’écosystème du cyber vise à créer les futurs fleurons français.

