"Neutralité du Net" : derrière un concept fort, une expression qui a fait perdre du temps

La neutralité du Net est un concept issu du droit. C'est un juriste américain, Tim Wu, qui en a la paternité. Il l'emploie pour la toute première fois en 2003 en signant "Network Neutrality, Broadband Discrimination", un article de 39 pages paru dans la revue "Journal of Telecommunications and High Technology Law". Ce concept recouvre l’idée que les flux d'information ne doivent être ni bloqués, ni dégradés, ni favorisés par les opérateurs télécoms pourvoyeurs d’accès au réseau internet.

En substrat, prédomine l’idée d’une utilisation libre de la Toile. Un libéralisme ontologique, et qui puise aux origines même du World Wide Web, assurent ses défenseurs qui ont pris, tôt, l’habitude de distinguer ainsi Internet du minitel, d’essence commerciale. Aux Rencontres mondiales du logiciel libre (en 2009), le Français Benjamin Bayart, pionnier de l'internet en France, avait détaillé quatre principes fondateurs de la Neutralité du Net :

A l’époque, Bayart était vent debout contre SFR qui limitait l’accès à certains sites web dans ses abonnements prétendus “illimités”. Par exemple à Skype. Interviewé par Libération au moment de ces Rencontres mondiales, Bayart disait ceci :

C'est du filtrage. Quand vous regardez ce qu'ils offrent en illimité, il y a en fait une liste exhaustive de services autorisés. Ce n'est pas du réseau, ce n'est pas neutre [...]. Ils écrivent que l'accès est illimité pour accéder à Gmail, Hotmail, MSN, Yahoo Messenger, Facebook, etc. Mais par exemple vous n'y trouverez pas de sites mettant librement à disposition de la musique et de la vidéo. Il suffit de regarder les publicités dans le métro pour les clés 3G. En bas de l'affiche, sur 1 cm de haut, il y a quarante petites lignes. De loin, on croit que c'est un fond gris, mais non. C'est la liste de ce qui est autorisé, pas autorisé, plus cher, moins cher, en option, etc. Au final, l'offre illimitée est limitée à certains services, à certaines heures, si la météo le permet et s'ils en ont envie. C'est délirant. A mon sens, à deux doigts de la publicité mensongère. Et en tout cas parfaitement contraire au CPCE.