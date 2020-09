Numérique : "L'Inde répond au défi chinois en choisissant les États-Unis"

Entretien | Les tensions sont très fortes entre l'Inde et la Chine et se manifestent aussi dans le numérique : 59 applications chinoises ont été interdites en juin et 118 autres en septembre. L'Inde veut s'autonomiser de la Chine, quitte à s'allier aux États-Unis, analyse le chercheur Jean-Joseph Boillot.

La rivalité entre l'Inde et la Chine a franchi un nouveau palier ces derniers mois. Les tensions entre les deux géants asiatiques ont escaladé le dans le Ladakh, une région de l'Himalaya où le tracé de la frontière ne fait pas consensus. Le 15 juin, des affrontements entre soldats ont fait 20 morts côté indien et un nombre inconnu de victimes côté chinois. Depuis, c'est l'escalade, surtout dans le domaine commercial : l'Inde a décidé de bannir de très nombreuses applications chinoises, bien plus que les États-Unis qui n'ont annoncé l'interdiction que deux logiciels le 6 août (TikTok et WeChat).

Entretien avec Jean-Joseph Boillot, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de l’économie indienne et du monde émergent.

Les relations sont très tendues cet été entre la Chine et l’Inde. Le 3 septembre, New Delhi a encore annoncé l’interdiction de 118 applications chinoises sur son territoire : Baidu, PUBG (un jeu vidéo), Alipay… Après en avoir interdit 59 autres en juin (dont TikTok). Simples mesures de rétorsion ou volonté d’autonomie ?

Il s'agit d'un mouvement beaucoup plus profond que de simples rétorsions. Toutes proportions gardées, il s'agit à peu près du même phénomène que l'on peut observer aux Etats-Unis vis à vis de la Chine et que l'Europe aimerait, d'une certaine façon, reproduire. À l'occasion d'un affrontement aux frontières, c'est la prise de conscience d'une dépendance économique et technologique très forte et la reconnaissance de facto de ce que aujourd'hui, la Chine a une capacité et une autonomie à la fois technologique et économique qui en fait une véritable superpuissance dans ce secteur là.

Cette domination chinoise se manifeste dans le domaine des matériels et des logiciels ?

Côté équipement, l'Inde était le "pays Nokia" pendant de nombreuses années mais cette époque est révolue. Apple ne s'est pas vraiment installé car la marque américaine cible le très haut de gamme. Les Coréens (Samsung) et les Taïwanais se sont implantés mais aussi la Chine, qui est entrée, comme partout ailleurs, sur du prix bas. Et puis, petit à petit, les ventes sont montées en gamme et en prix. La Chine possède un éventail d'avantages comparés qui fait qu'elle a un avantage absolu du point de vue économique. C'est un pays d'un milliard et demi d'habitants, la première économie du monde en PIB par parité de pouvoir d'achat, donc elle a la capacité d'offrir à la fois le smartphone de base à 30 euros, qu'on trouve dans les campagnes, et puis le smartphone qui est capable maintenant de faire concurrence à Samsung et même à Apple.

D'autant plus que la Chine vend aussi les logiciels qui font fonctionner ces équipements, contrairement à Samsung par exemple (qui fonctionne avec Androïd, vendu par Google). Alors, c'est précisément la prise de conscience d'une dépendance totale, non seulement vis à vis des Américains, car les Indiens utilisent beaucoup Facebook ou Whatsapp, mais aussi vis à vis des Chinois. Le paradoxe étant que ce sont des Indiens qui, partout aux Etats-Unis, développent les applications qui font la supériorité aujourd'hui des Américains, ce qui a conduit les Chinois à ouvrir eux mêmes en Inde des centres de programmation pour développer du logiciel chinois.

L'Inde a-t-elle les moyens et la volonté de s'autonomiser vis-à-vis de la Chine ?

Les moyens de l'Inde sont très limités en matière de numérique. Mais en a-t-elle la volonté ? Ce n'est pas très clair, car d'une certaine façon, elle a répondu au défi chinois en signant des accords stratégiques avec les Américains, avec Walmart qui a investi dans Flipkart (le Amazon indien) ou plus récemment avec Facebook. Pour l'instant en tout cas, la réponse des autorités indiennes a plutôt été de se retourner du côté américain pour contrer la Chine. La raison est assez simple : toutes les majors américaines ont des Indiens dans leurs effectifs aux Etats-Unis et ont complètement externalisé leur fabrication de programmes. Par exemple, Facebook fait faire tout son software mondial en Inde. Donc, pour les Indiens, le risque, s'ils avaient voulu se couper à la fois des Chinois et des Américains, était de faire le vide dans leur industrie nationale.

Les Américains ont leurs GAFAM, la Chine a aussi ses géants (Baidu, Alibaba, etc.). Y a-t-il des équivalents indiens ? Des géants locaux du numérique ?

Le milieu des start up en Inde est très actif dans le numérique, parce qu'on a véritablement des génies, des gens qui sont actifs, etc. Mais il n'y a pas d'équivalent aux géants mondiaux dont vous parlez. Flipkart aurait pu en être et avait réussi à concurrencer Amazon en développant le "paycash", vous payez à la livraison et pas à la commande avec la possibilité de refuser le produit et de renvoyer la boîte. Mais lorsque Flipkart a connue une crise de croissance et qu'il a fallu investir pour contrer Amazon, l'entreprise a été rachetée par Walmart, une autre société américaine, en 2018. Il y avait aussi une application de réservation de bus qui s'appelait Remarkable et qui aurait pu devenir un géant mondial de l'achat de billets mais cette entreprise n'a pas eu les moyens suffisants et surtout, les Américains rachètent. L'Inde a des entreprises tout à fait compétentes dans le domaine des startups qui avaient fait preuve d'innovation mais elles ont toutes été en général rachetées par les Américains.

Le marché indien est-il en train d'être perdu par la Chine ?

Oui et il n'y a pas de retour en arrière. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème lié à ce secteur. C'est plus largement une rivalité entre l'Inde et la Chine qui a mis l'Inde dans une position d'infériorité ces dernières années sur le plan commercial, dans tous les domaines, et qui s'est traduit par le fait que la Chine, à ce moment là, a transformé sa supériorité économique et technologique sur le terrain militaire, et que l'Inde s'est trouvée relativement paralysée. Donc, elle ne souhaite surtout pas dépendre de la Chine et pour l'instant, sa stratégie est une alliance avec les autres géants, les géants occidentaux, qui deviennent en plus des créateurs d'emplois importants en Inde et qui sont très populaires. Whatsapp est par exemple très utilisé en Inde !

Et à plus long terme, l'Inde peut-elle devenir un acteur majeur du numérique ? Le pays sera plus peuplé que la Chine d'ici 2025.

Non, parce que la matière grise est aux Etats-Unis et la matière financière est aussi aux Etats-Unis. Donc, tant qu'il n'y a pas un système financier qui permet de monter des milliards de dollars de levées de fonds, vous n'aurez pas de géant indien.

Le seul domaine où il y a eu des géants est la sous traitance informatique. C'est là que l'Inde est apparue sur la chaîne des technologies de l'information. Ce sont des groupes comme Infosys, Wipro, etc. Mais cela reste des groupes très largement sous traitant des autres. Ce ne sont pas des géants comme IBM ou Capgemini, qui a la moitié de sa force de travail en Inde.

L'Inde est pourtant dirigé par un Président et une majorité nationalistes... Mais cela n'empêche pas le pays d'accueillir les investissements occidentaux ?

Le nationalisme indien ne se manifeste par pour l'instant sur le plan économique mais sur le plan sécuritaire. En termes de souveraineté, l'Inde impose à tous les acteurs du numérique qui travaillent dans le pays de donner toutes les clefs d'accès à leur logiciels. Et là, il est vrai que les majors américaines sur le marché indien ont fait des concessions très importantes à l'Etat indien. Par exemple, le Cachemire est complètement coupé de l'internet mondial parce que l'Inde a demandé à tous les majors américaines de bloquer Gmail, etc.

L'Inde est-elle un eldorado, un marché à conquérir ?

Oui, car l'Inde compte 1,3 milliard d'habitants qui arrivent "sur le marché" comme des "nouveaux" consommateurs alors que le marché européen, par exemple, est relativement saturé. À terme, il y a en Inde des volumes d'affaires très importants à réaliser et cette perspective attise les convoitises. La Chine à côté est un marché presqu'entièrement fermé.