PRESSE // Mécaniques du complotisme saison 6 "Bilderberg, ou le fantasme des vrais maîtres du monde"

La saison 6 du podcast original Mécaniques du complotisme explore en trois épisodes les rumeurs complotistes qui entourent le groupe crée en 1954 :

Mai 1954, la petite ville d’Oosterbeerk, aux Pays-Bas, accueille la première réunion d’une société confidentielle. Elle prend le nom du luxueux hôtel qui l’accueille : Bilderberg. Le groupe Bilderberg voit le jour et organise des réunions annuelles avec comme objectif : unir les décideurs européens et américains face à la menace soviétique.

Pendant plus de 50 ans, Bill Clinton, Margaret Thatcher, Angela Merkel ou Emmanuel Macron y ont rencontré le banquier David Rockefeller, les PDG de Total, de Microsoft, d’Amazon et des grands noms de la presse. Pour que la parole y soit libre, chaque invité est tenu de ne pas répéter à l’extérieur ce à quoi il a assisté. Cette confidentialité, entre des invités aux postes aussi puissants, alimente des rumeurs complotistes depuis toujours : le groupe Bilderberg est soupçonné de cacher un gouvernement mondial secret.

Cette année, le groupe fête ses 66 ans et les nombreux fantasmes complotistes rendent presque inaudibles les critiques rationnelles à l’égard de ces réunions.

Une série produite par Romain Weber et réalisée Thomas Dutter

Avec deux historiens : Oliver Dard et Yves Poncelet.

Archives INA : Véronique de Saint-Pastou

Episode 1 Naissance d’un sommet

Le groupe Bilderberg est né en 1954 avec un objectif avoué : unir les décideurs européens et américains face à la menace soviétique. Depuis près de 70 ans, il réunit confidentiellement des personnalités politiques, des financiers et des grands noms de la presse. Le secret qui l’entoure alimente des fantasmes complotistes comme de cacher un gouvernement mondial.

Episode 2 : Les chasseurs de Bilderberg

La rumeur complotiste prospère dans les années 1970 avec la création d’une nouvelle société proche du groupe Bilderberg : la Commission Trilatérale. Bilderberg et la Trilatérale sont accusés de choisir les chefs d’Etat et de gouvernement. Dans le viseur des complotistes : le nouveau président américain Jimmy Carter et le Premier ministre français Raymond Barre.

Episode 3 : Occupy Bilderberg !

La fin de la guerre froide et l’arrivée d’internet font passer le groupe Bilderberg et ses accusateurs dans une nouvelle ère. Porté par des professionnels du complotisme, un nouveau mode de contestation émerge : Occupy Bilderberg.

Saison 1 Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis

Témoins, enquêteurs, historiens : tous s’accordent sur le déroulé de cette journée et sur l’identité des responsables. Pourtant, la « version officielle », serait pleine d’incohérences. Les attentats du 11 septembre 2001 : la théorie du complot la plus populaire selon le journal britannique The Economist.

Saison 2 Les instructions secrètes » et le faux complot qui visait les jésuites

Depuis sa naissance à Paris en 1534, l'ordre des jésuites suscite des fantasmes complotistes. Avides de pouvoir, les jésuites agiraient dans l'ombre. A l'origine de ce mythe, des textes et parmi eux, un ouvrage en particulier : “les Monita Secreta” ou les instructions secrètes...

Saison 3 : Le grand remplacement, un virus français

Enquête sur une théorie du complot devenue mot d’ordre politique au sein des mouvements identitaires, en Europe comme aux Etats-Unis : Le grand remplacement. A l’origine de cette théorie, un écrivain français : Renaud Camus.

Saison 4 La révolution française à la croisée des complots

Tout commence en janvier 1789, lorsque Louis XVI convoque des Etats généraux à Versailles. Les députés, venus de toute la France, représentent les trois ordres : la noblesse, le clergé et le Tiers Etat. Des tensions apparaissent : le clergé et la noblesse faisant corps face aux députés du Tiers Etat.

Saison 5 Le négationnisme

Durant la seconde guerre mondiale, l'Allemagne nazie assassine près de 6 millions de juifs en Europe. A la fin de la guerre, le monde découvre l’existence des camps d’extermination, organisés à échelle industrielle. Pourtant, dès 1948, une théorie du complot circule niant l’existence de la Shoah et prétendant que les juifs l’ont inventée afin de créer l’État d’Israël. Les négationnistes n’auront dès lors de cesse de répandre cette théorie.

