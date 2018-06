Séries : pourquoi vous les regardez n'importe comment

Tristan Garcia, philosophe et écrivain, auteur notamment d'un essai consacré à la série "Six Feet Under. Nos vies sans destins" (PUF, 2012), explique pourquoi les séries, devenues pléthoriques, envahissent votre vie, et que faire face à cette "pornographie narrative".

En quoi les plateformes numériques transforment-elles notre façon de regarder les séries ?

"Ce à quoi on a à faire aujourd’hui, c’est une sorte de pornographie narrative.

Les séries télé ont été remplacées par ce qu’on appelle du « Internet narrative », de la narration internet.

On pense à tout ce qu’il y a sur plateformes : Hulu, Amazon, Netflix…

Ce n’est plus de la télévision, puisque l’on regarde ça sur nos écrans, et ce n’est plus de la série parce que c’est produit d’un bloc, et que généralement on regarde ça d’un bloc.

Et on a l’impression qu’on a une consommation de plus en plus frénétique de narrations internet qui ne correspond plus du tout à l’idée qu’on se faisait de la série télévisée où il y avait une sorte d’idéal un peu chevaleresque, d’amant ou de fidélité amoureuse. Et on est passé à une consommation plus pornographique, où on a un rapport à des flux d’images narratifs qu’on pratique dans tout le temps libre qu’on peut avoir.

Je me souviens d'avoir regardé des épisodes de Lost, d’essayer de les voir au moment où ça sortait et de n’arriver à les trouver qu’avec des sous-titres chinois. Et dans une image qui était d’une qualité totalement nulle.

Malheureusement, je crois que cet art produit une consommation si frénétique qu’il n’y a pas d’éthique du bon spectateur. On le voit n’importe comment.

Comment expliquer ce changement ?

Je crois que ça correspond quand même à quelque chose. C’est que, si cet art vient de la télévision, il vient d’un projet industriel. L’idée, au début de la télévision, en 1955, était de dire dans les publicités « n’allez plus au spectacle, c’est le spectacle qui vient chez vous ».

Et quand vous regardez, dans beaucoup de publicités pour la télévision, vous voyez des gens assis confortablement dans leur fauteuil, en pantoufles.

L’idée était donc, que pour la première fois de l’histoire de l’humanité, on créait un spectacle qui n’était plus un spectacle social. C’est-à-dire qu’on ne s’habillait plus, on ne paraissait plus en société pour aller voir un spectacle.

Donc on a commencé à s’imposer l’image du téléspectateur des années 1980 totalement débraillé, avec la canette de coca, assis sur son canapé, en caleçon.

Ça me trouble parfois, parce que j’ai l’impression que du coup c’est un art qui a été conçu justement pour qu’on ne fasse plus aucun effort social en le regardant.

L’autre raison qui m’ennuie, c’est que c’est un projet industriel. On va avoir des séries au format très très courts, entre 10 et 15 minutes, qui vont s’insérer dans le temps de transports en commun.

Ces plateformes savent très bien ce qu’elles font, elles ont calculé le temps de latence et le temps de loisir des gens actifs et suractifs de notre société et elles ont décidé d’occuper ce temps de loisir, parce qu’elles savent que les individus n’ont plus la patience des temps où ils ne font rien.

Au-delà du « binge watching », il y a ce sentiment de saturation du temps, qui est un peu pénible.

Un individu ne peut pas, même s’il regarde 24 heures sur 24 des séries télévisées, pendant 365 jours sur une année, voir l’intégralité de ce qui est produit aux Etats-Unis comme série nouvelle. Je ne parle même pas de suivre des séries d’une année sur l’autre, mais simplement de voir ce qui est produit de nouveau sur une année. Ce n’est pas possible.

On est face à une industrie qui produit une masse d’œuvres, de représentations qui dépassent notre finitude.

Regarder des séries télévisées, ça n’est est pas juste pour le plaisir de les regarder, c’est parce que ça nous dit approximativement qui nous sommes, ici et maintenant.

Et si on essaie de voir ce qui se fait dans cet art pour comprendre qui nous sommes, je crois que ce développement hyperbolique et un peu fou, un peu comme une bulle spéculative, à un moment, ça va éclater, ça va exploser".