TikTok : près d’un milliard de membres en moins de quatre ans !

Ce 1er juin, un ancien de Disney arrive à la tête du réseau social le plus plébiscité par les jeunes : TikTok. Kevin Mayer, 58 ans, auparavant responsable des plateformes de streaming du géant du divertissement, va prendre la tête de TikTok. Ce réseau social détenu par le Chinois Zhang Yiming, PDG de la société technologique chinoise ByteDance, a conquis près d’un milliard d’utilisateurs et d’utilisatrices en à peine quatre ans. Un succès iimpressionnant, en particulier chez les adolescents. Plus récemment, des stars, des marques et même des médias ont rejoint ce réseau social, qui a aussi essuyé de nombreuses critiques.

L'une des applis les plus téléchargées au monde, devant Facebook

TikTok a été lancée à l’automne 2017, une version internationale de Douyin (son nom en chinois) étant apparue en Chine en 2016. C’est une application de partage de courtes vidéos. En 2018, sa maison-mère, le groupe ByteDance, rachète Musical.ly pour près d’un milliard de dollars, une appli particulièrement populaire chez les jeunes Européens, sur laquelle 13 millions de clips sont postés chaque jour. TikTok et Muscal.ly fusionnent et TikTok devient rapidement l’une des applications les plus téléchargées au monde.

En 2019, TikTok est même devenue la deuxième application la plus téléchargée au monde, derrière WhatsApp mais devant Messenger, Facebook et Instagram, d’après Sensor Tower, une société d’analyse de trafic.

Dernièrement, la crise de la Covid-19 a encore fait gagner des utilisateurs au réseau social. En janvier, TikTok comptait 800 millions de membres, désormais, elle approche du milliard d’abonnés. L’application a enregistré son meilleur trimestre début 2020, d’après Sensor Tower qui évoque 315 millions de téléchargements en trois mois, lui permettant ainsi de dépasser les deux milliards de téléchargements au total.

Certaines vidéos atteignent des chiffres complètement astronomiques. Par exemple, les vidéos avec le #Trump totalisent plus de deux milliards de vues !

Thibault Le Ouay, fondateur d’une société qui accompagne les marques dans leur stratégie marketing sur TikTok et interrogé par l’AFP, explique que l’avantage de la plateforme est de ne pas nécessiter de cadre soigné, de lieu de vacances idylliques comme c’est le cas sur Instagram. L’analyste Debra Aho Williamson confie à l’AFP que "les vidéos [sur TikTok] sont généralement plutôt légères et humoristiques. Avec toutes les informations négatives qu’on entend ailleurs, les gens ont besoin de cela en ce moment". Voilà de quoi convaincre, les adolescents mais aussi les parents (voire les séniors, comme dans cette vidéo) de rejoindre la plateforme, comme le raconte ce reportage de France 3 où la propriétaire d’un magasin de prêt-à-porter est devenue une habituée de TikTok pour "garder le lien avec ses clientes" et des soignants du CHU de Rouen ont profité d’une rare pause pour faire une vidéo. D’ailleurs, avec la pandémie de coronavirus, la plateforme a mis en place le #happyathome pour inciter à respecter le confinement à travers le monde, un message vu plus de 7,9 milliards de fois. Le réseau social a également annoncé un don de 250 millions de dollars pour soutenir le personnel soignant, les enseignants et les autres professionnels affectés par la pandémie.

Après les adolescents, les célébrités et les médias sur TikTok

Avec le confinement, bon nombre de célébrités ont rejoint la plateforme, elles aussi à la recherche d’occupation. C’est le cas de l’actrice Jane Fonda, 82 ans qui a posté trois vidéos où sous fond d’exercice physique, elle appelle à agir pour le climat. En France, les YouTubeurs Norman et Squeezrie sont arrivés sur le réseau social durant le confinement, ainsi que l'animateur de télévision Jean-Luc Reichmann. D’autres y sont présents depuis plusieurs mois, comme les chanteuses et chanteurs Mariah Carey, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Justin Bieber, ou les rappeurs toulousains Bigflo et Oli qui enregistrent plus de 777 000 abonnés mais s’interrogent sur leur présence sur ce réseau social dans leur profil "On est déjà trop vieux pour cette appli non ?" La majorité des membres du réseau social sont effectivement des adolescents, voire des préados…

TikTok permet parfois à certains artistes de se relancer ou à leur travail de connaître un nouveau succès. Le titre "Moon" de l’artiste marseillais électro Kid Francescoli a ainsi connu un pic d’écoutes l’hiver dernier, il date pourtant de 2017, raconte l’AFP… Le clip enregistre aujourd’hui plus de 16 millions de vue sur YouTube, après avoir généré plus de 686 000 vidéos sur TikTok, grâce à la phrase "and it went like" ("et ce qui s’est passé"), reprise et mise en scène par des milliers d’anonymes ou des célébrités comme la star américaine Dwayne Johnson surnommée The Rock, aux quelques 25 millions d’abonnés sur TikTok.

C’est aussi le destin qu’a connu Doja Cat, une chanteuse américaine de 24 ans lorsqu’en décembre dernier, une jeune fille (Haley Sharpe sur le réseau social) membre de TikTok depuis à peine deux mois, a publié sur le réseau social une chorégraphie avec sa chanson "Say so". La vidéo de l’adolescente a fait un carton et a été vue plus d’un million de fois, la chorégraphie reprise dans plus de 20 millions de vidéos sur TikTok, notamment par Will Smith. Et cela a permis au titre de Doja Cat de rejoindre les premières places du classement Billboard, comme l’a raconté Quotidien. La star américaine a même ajouté la chorégraphie de Haley Sharpe à son clip !

Et quand ils ne dansent pas, les "TikTokeurs" postent généralement des défis, des vidéos légères ou humoristiques, pas toujours d’un grand intérêt pour l’internaute lambda. Pourtant, certains médias ont décidé d’investir le terrain. En mai 2019, Julien Mielcarek, le directeur de la rédaction de BFMTV.com expliquait au Figaro que "TikTok est le moyen le plus efficace de toucher les préados". TF1, Konbini, Brut font aussi partie des médias présents sur la plateforme. Brut, suivi par près de 150 000 personnes, diffuse par exemple de courtes vidéos informatives.

Le magazine Gala, également membre, propose uniquement des vidéos de stars. L’objectif de Gala est "de faire vivre des instantanés avec des stars, d’être au plus près d’elles. On essaye vraiment de faire découvrir aux gens qui n'ont pas accès à ces soirées les coulisses et de voir comment se comportent les stars", confiait début avril à Europe 1 Alex Marras, chef du service social média de Gala. Une recette qui fonctionne puisque de 700 000 abonnés en avril, le compte Gala est désormais suivi par plus d’un million de personnes. Même le Washington Post et ses vidéos humoristiques ne font autant, le journal américain qui rappelle sur son compte qu'il est "un journal papier" enregistre près de 520 000 abonnés. De son côté, TikTok n’hésite pas non plus à se rapprocher directement des médias, France Culture compris…

Durant la pandémie, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a également utilisé TikTok pour lutter contre la désinformation : une manière de toucher les adolescents. La responsable des médias sociaux à l’OMS, Aleksandra Kuzmanovic a ainsi expliqué "avoir adapté certains produits vidéos afin qu’ils soient adaptés à TikTok habituellement perçue comme une plateforme amusante".

La plateforme est aussi utilisée par certaines marques : le #haribo a ainsi généré des vidéos vues quelques 247 millions de fois.

Une application également critiquée

TikTok est aussi régulièrement accusée de ne pas respecter la vie privée des plus jeunes. Aux États-Unis en février 2019, la Federal Trade Commission, régulateur du commerce américain, a condamné la plateforme à une amende de 5,7 millions de dollars pour avoir collecté illégalement des données personnelles de mineurs. Les organisations à l’origine de la plainte estiment qu’un an après cette décision, "TikTok a échoué à effacer des informations personnelles sur des mineurs précédemment collectées et continue de collecter ces informations sans avertir ou demander l’accord des parents". TikTok a répondu prendre au sérieux le respect de la vie privée et s’engager "à faire en sorte que TikTok reste un réseau sécurisé et divertissant pour nos utilisateurs". Au printemps 2019, l’Inde a suspendu temporairement l’application, l’accusant d’encourager la pornographie. Un réseau où l’hypersexualisation des ados est aussi décriée, car dans ces vidéos, nombre de jeunes adoptent des tenues et positions suggestives, comme le dénonçait le YouTubeur "Le roi des rats" en 2018.

Fin 2019, des comptes qui partageaient des vidéos de propagande du groupe État islamique ont été supprimés par la plateforme, suite aux révélations du Wall Street Journal.

Autre inquiétude soulevée notamment aux États-Unis, l’idée que TikTok pourrait être exploitée par les services de renseignement chinois. Un sénateur a même proposé un projet de loi pour bannir TikTok des téléphones des membres du gouvernement américain. L’application a réfuté ces accusations.