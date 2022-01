Une histoire de l'Internet, un podcast original de France Culture

France Culture développe une nouvelle série d’histoire de la connaissance sur de grands sujets d’intérêts communs. Le journaliste Julien Le Bot s’est intéressé à l’une des infrastructures fondamentales au fonctionnement de nos sociétés.

En un demi-siècle, Internet s’est imposé comme une nécessité. Internet est partout, mais son histoire, son fonctionnement, son essence, même, ne sont visibles nulle part. Techniquement, Internet nous relie. Mais est-on sûr de bien comprendre ce qu’on fabrique, peu à peu, depuis des années ? Qui connaît vraiment son histoire ? Quels ont été les rêves des pionniers ? L’Europe a-t-elle toujours été à la traîne ? La Chine est-elle l’avenir du réseau ?

“Personne ou presque ne sait raconter l’histoire de l’Internet. Et j’ai eu envie d’essayer de vous raconter pourquoi.

Aujourd’hui, j’ai 4 boîtes mails, une dizaine de réseaux sociaux, des centaines de notifications par jour. Et j’ai parfois l’impression qu’Internet, qui est entré presque par effraction dans nos vies au cours des années 1990, est devenu aussi essentiel que l’électricité ou l’eau courante.

Je vous propose de remonter aux origines de ce réseau des réseaux. Revenir sur ces moments fondateurs, c’est essentiel pour comprendre la portée intimement politique de cette infrastructure devenue mondiale : un tour du monde de la connexion en compagnie d’une douzaine de chercheurs que j’ai interviewé au cours de l’été 2021.”

Julien Le Bot

Une série en 8 épisodes de 14 minutes, produite par Julien Le Bot, réalisée par Clotilde Pivin.

Épisode 1 - 1969 : on a parlé sur les réseaux

Personne ou presque, donc, ne sait raconter l'histoire de l’Internet, sauf peut-être Dominique Cardon, sociologue, qui travaille depuis des années sur les questions numériques.

Avec Dominique Cardon, sociologue, directeur scientifique du Médialab de Sciences Po, et Valérie Schafer, professeure d'histoire européenne contemporaine à l'université du Luxembourg

Épisode 2 - Cyclades : la France a failli inventer Internet

Si tout le monde sait qu’Internet est une création en grande partie made in USA, on ignore ce que ce réseau des réseaux doit à la France. Mais surtout, à Louis Pouzin, et à un réseau qui a fait ses preuves, Cyclades.

Avec Kavé Salamatian, Professeur à l’université de Savoie. Spécialiste de la mesure de l’Internet et de la théorie de l’information dans les réseaux, et Valérie Schafer, professeure d'histoire européenne contemporaine à l'université du Luxembourg.

Episode 3 - Internet au pays des Soviets

En racontant l’histoire d’Anatole Klyosov et d’Andreï Soldatov, deux chercheurs soviétiques ayant eu un accès privilégié à Internet, il est possible de comprendre pourquoi la Russie d’aujourd’hui a eu tant de peine à reprendre le contrôle sur le réseau.

Avec Kevin Limonier, Directeur adjoint de GEODE, maître de conférences, spécialiste du cyberespace russophone

Épisode 4 - La Chine, Internet et la Grande Muraille

La Chine est aujourd’hui un acteur majeur des technologies numériques. Mais sa conception du cyberespace, ancrée dans son histoire, en fait un acteur particulier, qui entend bien exporter aussi son modèle au reste du monde.

Avec Séverine Arsène, politologue et sinologue, chercheuse associée au Médialab, et Kavé Salamatian, Professeur à l’université de Savoie, spécialiste de la mesure de l’Internet et de la théorie de l’information dans les réseaux

Épisode 5 - L’Europe crée le web (les Etats-Unis s’en emparent)

Le web a été inventé par deux chercheurs du CERN, Tim Berners-Lee et Robert Cailliau, qui y ont vu un projet ouvert, gratuit, au service de la diffusion de connaissance. Mais ça, c’était sans compter sur l’Américain Marc Andreesen.

Avec Quentin Jardon, journaliste, auteur d’Alexandria, publié en 2019 aux éditions Gallimard, et Dominique Cardon, sociologue, directeur scientifique du Medialab de Sciences Po

Épisode 6 - Les enfants terribles des communautés

Internet, c’est tout un vocabulaire. Celui de communauté, très utilisé aujourd’hui encore, est un mot qui a une longue histoire. Une histoire qui commence à San Francisco, avec Stewart Brand, et qui nous conduit… à Mark Zuckerberg.

Avec Dominique Cardon, sociologue, directeur scientifique du Medialab de Sciences Po, et Olivier Ertzscheid, maître de conférences à l'université de Nantes et blogueur sur affordance.info

Épisode 7 - Y a-t-il un pilote dans le Net ?

Internet est un réseau des réseaux. Pour fonctionner, il existe toute une communauté d’acteurs qui interagissent au sein d’institutions ou de consortiums créés pour organiser les échanges et consolider le réseau.

Avec Julien Nocetti, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri), Francesca Musiani, directrice adjointe du Centre Internet et Société du CNRS, et Kevin Limonier, directeur adjoint de GEODE, maître de conférences, spécialiste du cyberespace russophone

Épisode 8 - Internet : vie ou mort d’une utopie ?

Internet est passé par tous les stades de l’utopie : de l’espace à part, vanté par des pionniers aux accents libertaires, on est passé à la Toile sous contrôle des états et aux individus sous surveillance perpétuelle. Mais pour aller où ?

Avec Félix Tréguer, chercheur associé au Centre Internet et Société (CNRS) et membre de la Quadrature du Net, JC Plantin, chercheur et enseignant à la London School of Economics, Kevin Limonier, directeur adjoint de GEODE, maître de conférences, spécialiste du cyberespace russophone, Kavé Salamatian, professeur à l’Université de Savoir, spécialiste de la mesure de l’Internet et de la théorie de l'information dans les réseaux, Dominique Cardon, sociologue, directeur scientifique du Medialab de Sc Po, et Olivier Ertzscheid, maître de conférences à l’Université de Nantes et blogueur sur affordance.inf

