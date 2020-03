Voir Pompéi, et revivre

Pourquoi irions-nous balader dans des ruines en pleine « répétition générale de l’effondrement » (pour reprendre une image qui circule en ce temps de pandémie) ? Après la vague de visites virtuelles des plus grands musées du monde, ce sera désormais aussi sur les célèbres sites archéologiques que l’on pourra s’aventurer depuis son confinement.

A Pompéi notamment, troisième site le plus visité d’Italie, des promenades virtuelles ont fait leurs apparitions sur les réseaux sociaux. La cité antique figée et ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ peut donc maintenant s’explorer en ligne. Ma théorie, c’est que cette expérience ne constitue pas seulement une « activité culturelle de confinement » supplémentaire, mais bien une fenêtre de réflexion particulièrement salutaire par les temps qui courent.

Evidement, l’ouverture virtuelle de Pompéi aux promeneurs du web, participe du même mouvement culturel mondial. Tandis que notre périmètre se restreint chaque jour davantage, le besoin de l’élargir grâce à de nouveaux espaces ne fait que s’amplifier. Nous sommes déjà plus d’1,8 milliards de personnes confinées, auxquelles s’additionnent désormais les 1,3 milliards d’habitants de l’Inde, qui vient de décréter le confinement total. Cet isolement mondialisé est un paradoxe historique et inédit : le partage planétaire d’un rétrécissement de l’horizon.

Ouvrir une nouvelle fenêtre au propre comme au figuré

Plus le coronavirus se propage, plus les portes comme les frontières se referment. Cette sensation de fermeture « concentrique » de l’espace mondial se combine avec celle de la fermeture concentrique de notre espace individuel. En France par exemple, il ne faudra désormais pas sortir prendre l’air plus d’une heure, et pas à plus d’1 kilomètre de chez soi. Alors on ouvre une nouvelle fenêtre, au sens propre, celui de l’informatique, comme au figuré.

La culture retrouve alors une de ses plus belles définitions, elle n’est pas un objet, ni un bien, ni un positionnement social, mais un ailleurs « vital ».

Et pour revenir à Pompéi, cet ailleurs s’inscrit non seulement dans ce mouvement spatial d’ouverture culturelle quand le monde se referme, mais aussi dans mouvement temporel. Il me semble, en effet, que nous nous sommes tournés d'avantage vers les oeuvres du passé, vers notre Histoire, vers notre patrimoine, que vers de nouvelles propositions culturelles. Ce n’est pas pour rien que « La grande vadrouille » a été un des premiers films reprogrammé à la télé en cette période de confinement.

Pompéi un temps suspendu comme le nôtre

L’avantage avec l’exploration virtuelle de Pompéi, c’est que nous pouvons nous tourner vers un temps du monde qui comme le nôtre a été suspendu. Cette "nuit d’apocalypse" décrite par Pline le Jeune entre relation directe avec notre propre effarement.

Mais comme ce site a la particularité archéologique d’avoir dépassé la recherche de trésors et de bien précieux, pour se concentrer sur les vestiges d’une vie quotidienne soudain figée, ce que l’on va y voir c’est l’intensité de la vie et pas le souffle de la mort. Les débats à coups de « graffitis antiques » sur les murs, les amours à combinaisons variables, les plaisirs et les beautés de la vie terrestre sont comme arrêtés en plein élan mais aussi conservés pour toujours.

C’est pourquoi aller virtuellement à Pompéi est un pèlerinage de confinement nécessaire. Il nous renvoie à un vécu qui résonne avec notre présent, mais lui ouvre la plus belle des fenêtres : un sentiment d’éternité de la vie contre la mort, et le souvenir essentiel que nous avons déjà dépassé « d’autres fins du monde ».