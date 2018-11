1503 : pourquoi faire de "La Joconde" de Léonard de Vinci un mystère ?

Le monde est hors de ses gonds comme dirait Shakespeare à propos du temps, et à Florence, comme dans le reste de l’Italie, tout a basculé. L’impensable est arrivé, les états italiens sont non seulement battus mais laminés. Et il court une extraordinaire rumeur à propos d’un nouveau monde pour lequel on a affrété des bateaux depuis l’Espagne.

A Florence, un vieil ingénieur expert en effets spéciaux, Leonardo da Vinci, dessine machines de guerre et machineries de théâtre. Il a travaillé entre autres pour le prince César Borgia. Et il produit paraît-il aussi des sculptures et des peintures. L’une d’elle, réalisée à Milan, représente le dernier souper du Christ et ses apôtres. Da Vinci fait également des portraits et il vient de commencer celui de la Florentine Lisa Gherardini. Problème : il est totalement déboussolé par la situation actuelle.

Avec Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire d’histoire des pouvoirs en Europe occidentale (XIIIe-XVIe siècle)

Là où Leonard de Vinci développait des systèmes de pensée multimédia pour comprendre le monde, la légende toujours plus feuilletée qui recouvre son œuvre trahit un malaise. Celui d’une époque, la nôtre, obscurcie par le complot.

