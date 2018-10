1831 : comment la vague d’Hokusai a déferlé sur l’art

Elle est monstrueuse, dévorant presque tout le cadre, le tout petit Mont Fuji au loin, avec son dôme enneigé, n’est rien à côté de cette vague… Sous son écume aux doigts crochues, un bleu de Prusse qui s’enroule, prêt à tout engloutir, à commencer par cette minuscule barque de pêcheurs sur le point de se briser. Ce n’est plus une carte postale, c’est du grand spectacle. Un film fantastique en 2D. Le Godzilla de la mer !

Avec Marina Ferretti, historienne de l’art et directrice scientifique du musée des impressionniste de Giverny.

Ce que l’on peut dire un siècle et demi plus tard, c’est que si la vague d’Hokusai et des estampes n’avait pas déferlé sur l’Europe, la face de l’art en eut été changée