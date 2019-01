1940 : Lascaux, le "Louvre préhistorique" ?

L'Anachronique culturelle | En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1940 et découvre le chef d’œuvre de la grotte de Lascaux.

Voici donc le "Louvre préhistorique" dont parlent tant les journaux, et qui distrait un peu de la guerre. Ici près de Montignac, en Dordogne, se trouveraient les plus belles peintures rupestres du monde. J’en avais vu des photographies en noir et blanc mais à observer la rotonde de cerfs et de chevaux en pleine cavalcade, on se croirait à la Géode !

Quatre gamins ont découvert la grotte lors d’une chasse. C’est leur chien qui a suivi un lapin et s’est retrouvé dans un trou… Véritable porte d’entrée de ce trésor en sommeil depuis plusieurs millénaires.

Une première salle, un conduit, puis à nouveau une autre salle. Les enfants qui ont vite compris le caractère exceptionnel de ces peintures en ont fait un croquis à leur instituteur Léon Laval (aucun lien avec Pierre le vice-président du conseil qui vient d’être évincé).

J’ai justement décidé de rencontrer ce fameux instituteur, puisque certains s’interrogent : s’agit-il de peintures authentiques ou de reconstitutions fantaisistes ?

Il n'y a pas d’évolution, on est pareils depuis très longtemps. Les artistes tels que Picasso et Nicolas de Staël, les philosophes comme Bataille ne voient pas de différence entre l'art moderne et l'art préhistorique. Ce qui a changé avec Lascaux, c'est qu'on pensait que dans un processus lent et réfléchi, c'est l'homme qui a créé l'art. Et là on se demande si ce n'est pas ces pratiques artistiques successives, parties de rien, qui ont commencé à créer ce qu'est l"humanité.

