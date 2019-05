2019 : une nouvelle Renaissance ?

L’Anthropocène, la période que nous vivons dans laquelle l’activité humaine transforme la Terre, place l’Homme dans un nouveau rapport au monde, une caractéristique … de la Renaissance. C'est l'idée que défend Guillaume Logé, chercheur et conseiller artistique, auteur de "Renaissance sauvage, l'art de l'anthropocène" ( éditions Puf, avril 2019 )

Guillaume Logé : "C’est véritablement un nouveau moment au seuil duquel on se trouve, c’est un tournant, c’est un moment de rupture, comme toute Renaissance, dans la manière dont l’Homme se voit dans le monde, se pense et agit dans le monde."

D’autres caractéristiques de la Renaissance, font écho à notre époque en plus d’un renouveau dans l’art, comme l’apparition de nouvelles méthodes de diffusion de l’information et de la connaissance ou les avancées scientifiques fondamentales.

Guillaume Logé : "Cette Renaissance sauvage, elle décrit un moment où l’humanité retrouve un grand référent, quelque chose de commun autour duquel se penser et penser le monde et ce grand référent, c’est aujourd’hui la nature. C’est bel et bien sur Terre, en tant qu’animal parmi le reste du vivant que l’Homme doit se penser et que l’Homme doit agir. "

L’art à la pointe de ce mouvement

Guillaume Logé : "L’art apparaît comme quelque chose qui ouvre une piste. On voit aujourd’hui dans la création un tournant où on voit des artistes qui ne se posent plus comme des créateurs qui inventent tous seuls mais des créateurs qui vont chercher à faire émerger une forme d’un rapport qui se tisse avec leur environnement, avec la nature, avec la matière. C’est par exemple quelqu’un comme Tomás Saraceno qui va associer des araignées dans la perspective de créer une oeuvre. C’est aussi le travail d’un designer comme Tomas Libertiny qui sollicite les abeilles pour créer des objets, par exemple un vase. C’est par exemple la réalisation du Pavillon de Soie, le Silk Pavilion par le groupe du MIT, 6 500 vers à soie ont été installés sur toute cette structure et ont tissé, ont réalisé la structure elle-même qui n’est donc ni une création purement de l’équipe du MIT ni purement des vers à soie, mais une collaboration. "

Comme au XVIe siècle, la Renaissance artistique investit d’autres sphères de la société.

Guillaume Logé : "Cette Renaissance sauvage, elle est portée par l’art, par le design, par l’architecture qui sont comme les fers de lance de ce tournant. Ce qui est intéressant c’est qu’elle déborde ces champs-là, et comme toute Renaissance, elle devient un projet de société et elle s’exprime aujourd'hui dans quantité d’activités, dans l’agriculture, dans les méthodes d’urbanisme, dans la recherche. Toutes ces créations qui elles-mêmes résultent d’un processus de création avec la nature vont elles-mêmes nous introduire dans un environnement de symbiose, d’harmonie, de travail avec la nature. Et ça, je pense que c’est extrêmement intéressant dans l’idée du changement nécessaire de notre rapport au monde que l’époque que l’on vit nous impose."