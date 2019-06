À quoi reconnaît-on un Caravage ?

Depuis une vingtaine d'années, on retrouve un Caravage tous les quatre-cinq ans. Dernier exemple en date : "Judith et Holopherne". Ce tableau, au lieu d'avoir été mis aux enchères comme prévu le 27 juin à Toulouse, a été vendu à un collectionneur étranger resté anonyme, comme reste inconnu le montant de la transaction. Après une production estimée à plus de 500 toiles au XIXe siècle, on tombe à une soixantaine dans les années 2000. On assiste depuis à une phase d’extension du catalogue des œuvres attribuées au Caravage.

Voilà pourquoi cette toile pourrait être le 65e tableau connu du Caravage… et pourquoi elle ne pourrait pas l’être. Au-delà des aspects mercantiles ou d'enquête scientifique sur la toile, c'est l'évolution de l'idée d'auteur du XVIIe siècle à aujourd'hui qui est questionnée par ces problèmes d'attribution. Et sous-jacente, la puissante modernité du Caravage, qui interpelle plus que jamais le public actuel.

Les arguments pour l'attribution au Caravage

En 2014, dans un grenier toulousain, un couple retrouve une toile représentant la scène biblique de la veuve Judith décapitant le général Holopherne, derrière un sommier, par hasard. Expertisée pendant cinq ans par les meilleurs connaisseurs au monde, des rayons X, des infrarouges, Judith et Holopherne est aujourd'hui attribuée au Caravage par plusieurs spécialistes.

Eric Turquin, expert, donnait en 2016 à l'AFP trois principaux arguments qui le portaient à attribuer cette toile au Caravage : "Trois éléments essentiels. L'existence d'un tableau perdu qui était connu par la copie, qui était publié, qu'on pouvait retrouver. Deuxièmement, la description qui était faite par Frans Pourbus, qui est un contemporain de l'artiste, en 1607, qui décrit précisément le tableau. Troisièmement, la technique. Cette écriture qui n'est propre qu'à Caravage."

Cet expert, qui touchera par ailleurs une commission sur la vente de la toile, fait référence au tableau de l’artiste-marchand Louis Finson, ami et agent du Caravage, qu’il peint juste après lui, voire en même temps, car, comme le souligne l'historien de l'art Olivier Bonfait, une des conclusions de l'expertise scientifique est particulièrement troublante : "Il se pourrait que les deux toiles aient été peintes en même temps, ou l'une en fonction de l'autre sur un temps court, car l'on a décelé à l'analyse les mêmes changements de composition dans les deux esquisses : au début, Judith regardait Holopherne, avant de finalement regarder le spectateur."

La toile Judith et Holopherne, attribuée à Finson, est connue depuis longtemps, et aujourd’hui exposée à Naples. Selon cette théorie, elle serait une copie de celle, originelle, du Caravage.

En 1607, le Caravage est poursuivi pour assassinat. Il quitte Rome précipitamment. Réfugié à Naples, il y peint une "Judith tuant Holopherne", un thème biblique fréquent dans l'histoire de l'art, qu’il a lui-même déjà traité, dans un chef d'oeuvre peint vers 1598. Un peintre de Mantoue voit la toile de 1607, et en fait mention dans ses écrits. Avant de fuir à nouveau à Malte, le Caravage cède sa toile à son ami Finson. À sa mort, Finson cède l’original à un collègue flamand. Puis la trace de la toile se perd pendant près de 400 ans.

L'écriture picturale spécifique au Caravage est clé dans la question de l'attribution. Cette "main" recouvre la violence sans détour de la scène le regard noir et puissant du personnage, le travail de la lumière et du clair-obscur, la qualité du drapé, mais aussi les repentirs visibles dans les couches sous-jacentes de la toile. Enfin, l’analyse des pigments rouges, qui ont permis de remonter jusqu’à son atelier.

Les arguments contre

Mais d’autres éminents experts réfutent l'attribution au Caravage.

Autour de 1600, les artistes ne laissent généralement ni date ni signature sur leurs tableaux. Au XIXe siècle, plus de 500 peintures sont présumés du Caravage. Elles se réduisent à 80 en 2014, sur un corpus d’environ 150. Seule une soixantaine est reconnue unanimement par les spécialistes de Caravage.

Les autres sont le fait des “caravagistes”, du cercle plus large des “caravagesques”, de copies ou de faux. Dès 1606, les tableaux de Caravage sont recopiés, imités et pastichés. D’autres tableaux, comme Madeleine en extase, se disputent la primauté entre Finson et le Caravage, sans qu’aucune ne parvienne à convaincre.

Pour Olivier Bonfait, l'acceptation de l'incertitude est une clé : "parfois, on ne peut pas trancher, et il faut l'accepter. L'idée d'auteur a par ailleurs fortement évolué, pour devenir une valeur en soi à l'heure actuelle, suivant les évolutions du marché de l'art. L'autographe non plus n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Une toile, vers 1600, pouvait très bien être travaillées par plusieurs mains, et être revendiquées par un seul nom, voire par un nom encore différent de ceux qui avaient travaillé sur la toile. C'est une pratique d'atelier courante. La période napolitaine du Caravage garde par ailleurs des zones d'ombre. La question de l'atelier reste ouverte. On sait que le Caravage était très entouré par des peintres, notamment Finson. Mais on ne sait pas s'ils peignaient ensemble. Enfin, la main d'un artiste peut évoluer, dans le temps, et selon des contrariétés. Sans doute cette toile présente des parties plus faibles, ou inhabituelles chez le Caravage. Mais on ne pourra pas trancher définitivement."

Devant cette toile, les experts sont perplexes face à un style jugé trop peu dynamique pour le Caravage, comme une tête trop chargée, avec des dents écartées inhabituelles chez lui des rides excessives, des reflets de lumière trop nets sur les ongles, un décolleté et une robe de satin noire davantage dans le style de Finson.

Question de modernité

Entre querelles d’ego des spécialistes, intérêts mercantiles et récent fanatisme pour le Caravage, l’Etat français n’a pas tranché : qualifié de “trésor national”, le tableau devait lui être vendu en priorité mais il ne l’a finalement pas acheté, doutant de son authenticité.

Fin 2017, la galerie Borghèse à Rome annonce qu’un futur institut dédié au Caravage pourra aider à fixer les critères d’attribution d’une peinture qui interpelle plus que jamais le public par sa modernité.

Elle s'adresse à des individus sans transcendance, abandonnés de Dieu, surgissant d'un fond noir, de solitude et d'inconnu, seuls face à leurs démons. Car, pour Olivier Bonfait, la question de l'attribution masque la question de fond posée par cette "carravagiomania" : l'esthétique et l'absolue modernité du Caravage.

