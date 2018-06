"Dans le travail de Jean-Michel Basquiat, il y a toujours ce flirt avec la mort"

En juin 2003, l'émission "Peinture fraîche" revenait sur l'œuvre prolifique et énigmatique de Jean-Michel Basquiat, à la fois peinture "tribale et noble" selon le critique d'art italien Germano Celant.

Andy Warhol "était la référence de Basquiat" d'après Celant, mais "Basquiat est très cynique dans sa relation, il utilise Andy mais c'est bien parce qu'Andy aime être utilisé!"

Pour l'écrivain Alain Jouffroy, "Basquiat c'est une offensive générale, un combat de chevalerie contre l'Occident tout entier".

Il se dit "tatoué" par la peinture de Basquiat, comme s'il avait reçu lui-même des coups, comme "contaminé" par ses tableaux. "Pour lui, la pensée elle-même est une forme de révolte, la peinture elle-même est une forme de révolte."

Jean-Charles de Castelbajac, couturier qui a bien connu Basquiat, tente de définir sa personnalité :

Il raconte sa rencontre avec le peintre âgé alors d'une vingtaine d'années :

Le couturier cherche à qualifier l'œuvre picturale de Basquiat qui était "dans une perpétuelle quête" :

Je me souviens avoir acheté mes tout premiers dessins 200 dollars à l'époque, un petit peu sous les quolibets... et en rentrant en France je suis vraiment parti en guerre pour me battre pour lui parce que je pensais vraiment, et c'était la réalité, que c'était le plus grand dans l'Amérique des années 80. D'abord c'était le premier artiste noir, c'était un peu le pendant de Charlie Parker et d'ailleurs il a eu un peu le même destin que lui [...] Jean-Michel a été plus apprécié au départ en Europe qu'il ne l'a été aux Etats-Unis. Je me suis beaucoup bagarré pour lui. Je l'ai rencontré chez Yvon Lambert et j'ai découvert un être absolument extraordinaire, à la fois charismatique, attendrissant, prodigieux et fragile. Pierre Cornette de Saint-Cyr