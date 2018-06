"Quand on parle de Basquiat, il faut parler de West Side Story"

Dans l'émission "Panoramique" de 1994, le collectionneur Richard Rodriguez raconte la vie de Jean-Michel Basquiat. L'artiste fulgurant était selon lui "déchiré" entre ses deux cultures spirituelles, vaudou par son père haïtien et catholique par sa mère porto-ricaine.

Toute l'histoire de Basquiat repose en ces deux cultures dont il était totalement imprégné et qui l'ont absolument déchiré puisqu'il y avait ce culte du Bien et du Mal qui perpétuellement l'ont permis de créer et en même temps de se détruire, malheureusement.