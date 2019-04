Berthe Morisot, "elle est un peintre de la femme essentiellement"

Jean-Dominique Rey, auteur d'une biographie sur Berthe Morisot nous livre son analyse d'un de ses tableaux "Jeune femme au miroir" dans l'émission "Clin d’œil".

Ce qui est très remarquable dans ce tableau c'est la qualité de la peinture, la qualité de la touche, la fraîcheur extraordinaire des blancs qui font de ce tableau, un tableau presque unique. Dans l'oeuvre de Berthe Morisot, il y aura plusieurs tableaux un peu dans ces tons-là mais c'est le plus achevé et en même temps le plus moderne.