Berthe Morisot, "la belle peintre"

L'historien d'art Jean-Dominique Rey, invité de l'émission "Le pont des arts", explique l'importance de cette artiste impressionniste qui capte un monde qui va mourir. Il pense qu'il y a une grande modernité dans son travail.

Quand on dit femme peintre, on aboutit presque toujours à une erreur en définitive. [...] On retrouve cette double force, ce double état chez Berthe Morisot : d'un côté une immense sensibilité féminine et en même temps une très grande force dans la peinture, mais une force voilée par la pudeur qu'elle avait.