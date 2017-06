Cézanne : "Quand il était jeune, ses modèles le troublaient tellement qu'il les mettait dehors"

Dans l'émission "Mise au point", le psychanalyste Michel Artières livre son analyse sur l’œuvre de Cézanne, l'évolution de sa peinture et son rapport ambigu au corps de la femme. Il tente une explication sur ce que veut dire la peinture de Cézanne dans son rapport au monde.

Au micro d'Eliane Contini, le psychanalyste Michel Artières auteur de Cézanne ou l'inconscient maître d’œuvre (éd. Delachaux et Niestlé) apporte son regard d'analyste sur la peinture de Cézanne. Il s'est intéressé aux sujets mêmes représentés par le peintre : les scènes imaginaires violentes du début, les baigneuses et sa "mise à mal du corps humain" en contradiction avec les natures mortes et les paysages. Il s'est interrogé sur la "jubilation" que pouvait lui procurer certaines œuvres et les "réticences" face à d'autres.

Devant le tableau L'enlèvement il voit un homme portant un cadavre de femme, comme si le désir érotique entraînait la mort. Le refoulement de ce désir chez Cézanne "va lui donner beaucoup de mal et pendant 30 ans il va se débattre avec ce corps humain qu'il va triturer, déformer."

Écouter "Mise au point" du 24/10/1995 avec Michel Artières qui apporte son regard de psychanalyste sur l'œuvre de Cézanne.

Cézanne est toujours sur cette crête extrêmement difficile mais qu'il tient absolument, de mettre en relation à la fois son monde interne, ce qu'il appelle son émotion et la réalité externe. C'est-à-dire que mis à part les baigneurs et les baigneuses (qui ont été des toiles peintes sans modèles), tout le reste est peint devant le motif.