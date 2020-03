Daniel Buren affirme que "tout est à vendre" dans ses œuvres. Il s'interroge sur la durée de vie de ses créations une fois finies et sur la responsabilité de l'artiste.

Écouter Écouter "A voix nue" avec Daniel Buren. Une diffusion 25/03/1988. 29 min "A voix nue" avec Daniel Buren. Une diffusion 25/03/1988.

"Le regardeur, le public doit faire un effort. On ne se met pas à la place de qui que ce soit. Ou on est tout de suite en osmose avec 50 000 personnes ou on ne l'est jamais, ou on fait quelque chose où l'autre doit faire un effort pour accéder, pour comprendre et c'est un long processus."

Daniel Buren s'explique sur les colonnes du Palais Royal, l'importance du sous-sol dans sa réflexion pour faire "une troisième dimension" et en tant que "mémoire" de la ville. Sur sa création et la façon dont les gens la reçoivent, pour Daniel Buren "les gens ont compris l'un des aspects de ce type de travail, c'est-à-dire qu'il faut l'inventer". Son projet créatif n'"existe que quand les autres vont l'inventer à leur tour, vont l'utiliser". Le projet des colonnes, "c'était ouvert à l'utilisation", mais précise Buren, "je n'avais pas prévu les types d'utilisation". "On voit le lieu beaucoup mieux qu'on ne le voyait avant, c'est déjà un pas très positif", conclue-t-il.

Daniel Buren