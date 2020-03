Daniel Buren et la critique radicale de la peinture

1988 | Deuxième temps de la série "A voix nue" avec l'artiste Daniel Buren. Toujours dans les années 1960, il raconte son attirance pour le travail des affiches déchirées et son éloignement le plus possible de la peinture. En 1967, Daniel Buren trouve le tissu rayé qui deviendra sa marque de fabrique.