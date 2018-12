De Banksy à Hockney : les salles d'enchères et l'art contemporain

Il y a près d'un mois, la toile "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" de David Hockney était adjugée à 90,3 millions de dollars, dépassant le célèbre "Balloon Dog" de Jeff Koons. L'occasion de s'intéresser à l'envol des ventes dans les salles d'enchères et à leur impact sur l'art.

Il ne se passe pas ces derniers temps de semaine, sans que la presse ne se fasse l’écho de ventes record chez Christie’s ou chez Sotheby’s. C’est d’ailleurs probablement, pour le grand public non-initié, la seule image que les médias généralistes proposent du marché de l’art, ce qui ne cesse de m’étonner, tant cela m’intéresse peu de corréler une oeuvre qui est d’ailleurs souvent à peine représentée dans les articles en question et une somme astronomique qui ne représente pas davantage.

Une piscine à 90,3 millions de dollars

Il y a quinze jours par exemple, de nombreux journaux titraient sur la vente d’une toile du peintre britannique David Hockney chez Christie’s à New York, adjugée vendue 90,3 millions de dollars, détrônant ainsi le fameux “Balloon Dog” de Jeff Koons vendu près de 60 millions de dollars en 2013. Dans le cas de la toile d’Hockney, représentant l’artiste debout au bord d’une piscine, regardant le corps d’un nageur en dessous de lui et que le peintre avait vendue lui-même en 1972 20 000 dollars. Les enchères avaient démarré à 18 millions et trente secondes après, avaient déjà atteint les 50 millions.

L'intelligence artificielle devant Van Gogh

Il faut dire qu’en dehors de ces événements qui font les gorges chaudes de la presse généraliste, ce qui se passe en ce moment dans les grandes maisons d’enchères est assez remarquable. Si les artistes modernes ont parfois du mal à se vendre, c’est le cas par exemple récemment d’une toile de Van Gogh qui n’a pas trouvé preneur, la courbe de vente d’artistes contemporains s’envole depuis 2008. Il semble que les nouveaux grands collectionneurs, souvent asiatiques, y voient une sorte de valeur refuge et que la nouveauté par ailleurs, soit devenue un critère esthétique absolu. Il y a quelques jours, une peinture intitulée "Le portrait d’Edmond de Bellamy", intégralement réalisée par un système d’intelligence artificielle à partir d’une base de donnée de 15 000 portraits classiques était estimée à 7 000 dollars. Elle a finalement été adjugée à 432 000 dollars, à la surprise et au plaisir du collectif français Obvious à l’origine de cette création.

La salle d'enchères : un lieu de création

Les salles d’enchères résonnent régulièrement de ce type de coup d’éclat, je rappelle celui orchestré par Banksy il y a plusieurs semaines : sa toile "Girl with balloon" s’était en partie auto-détruite grâce à un mécanisme dissimulé dans le cadre, aussitôt les coups de marteau du commissaire priseur frappés. On voit donc un peu ce que l’art contemporain fait aux salles d’enchères. Beaucoup d’argent déjà : en novembre 2018 près de deux milliards de dollars ont été récoltés, soit une hausse de 15% par rapport à l’année dernière. Mais aussi une publicité conséquente : avec l’affaire Banksy, la salle d’enchères est devenue en quelque sorte lieu de création, puisque l’oeuvre s’y est actualisée, prenant au passage encore plus de valeur. En revanche, on parle assez peu j’ai l’impression, de ce que ce système là fait au marché, de sa capacité à l’encourager, ou à le standardiser. Se pose alors la question de savoir ce que les salles d’enchères font réellement à l’art contemporain.