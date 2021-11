"Diego y yo" : l'histoire derrière la vente record d'un autoportrait de Frida Kahlo

Un autoportrait de Frida Kahlo de 1949 a été vendu au prix record, pulvérisé, de 34,9 millions de dollars ce mardi à New York ! Le tableau n'est pas le plus connu de l'artiste mexicaine disparue en 1954 mais il a la particularité de la représenter avec Diego Rivera: amour et tourment de Frida Kahlo.

Le tableau est reconnaissable au premier coup d'œil pour qui a déjà vu un portrait de l'iconique Frida Kahlo. Son visage y apparaît plein-cadre, regard fixe sur le spectateur, dans l'attitude hiératique et posée caractéristique des peintures de l'artiste mexicaine. "Diego y yo" ("Diego et moi") se distingue cependant des autres pour une raison : la présence de Diego Rivera. Deux fois marié à Frida Kahlo, le peintre mexicain est peu représenté dans l'œuvre de sa femme, dont il fut à la fois l'amour et le tourment. Ensemble, ils formèrent un couple révéré, dont l'existence apparaît dans ce tableau, ce qui explique sans doute le montant record de la vente - 34,9 millions de dollars - atteint ce mardi aux enchères chez Sotheby's à New York.

Ce tableau venant d'une collection privée devient l'œuvre latino-américaine la plus chère de l'histoire vendue aux enchères, devant une oeuvre de... Diego Rivera : "Los Rivales" (1931) vendu 9,76 millions de dollars en 2018 et "Dos desnudos en el bosque (La tierra misma)" (1939), de... Frida Kahlo !, vendu 8 millions de dollars en 2016.

"Diego y yo" appartenait jusqu'ici àun collectionneur texan qui en avait hérité d'un propriétaire qui l’avait lui-même acquis lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s en 1990 pour 1,4 million de dollars. Frida Kahlo était alors ainsi devenue le premier artiste latino-américain à atteindre plus d’un million de dollars aux enchères. Sa toile avait appartenu en premier lieu à l’écrivaine et critique Florence Arquin, amie de Kahlo et Rivera. Ce mardi, la maison d'enchères de New York a précisé que cette huile sur masonite avait cette fois été acquise par la "collection Eduardo F. Costantini", du nom du chef d'entreprise et collectionneur argentin, fondateur du musée des arts latino américains (Malba) de Buenos Aires.

Un tableau qui résume sa relation avec Diego Rivera

"C'est un autoportrait de Frida Kahlo, comme elle en a réalisé plus d'une cinquantaine", explique Leïla Jarbouai, commissaire d'une exposition sur l'artiste mexicaine au musée de l'Orangerie en 2013-2014, qui ajoute :

Elle nous fixe de son regard surmonté de ses fameux sourcils en ailes de mouette. Des larmes coulent de ses yeux et, sur son front, apparaît comme un troisième œil le visage de Diego Rivera, doté lui-même d'un troisième œil. Le tableau présente cinq yeux en pyramide, donnant un côté surnaturel à ce portrait et évoquant l'acuité extraordinaire de ces deux artistes, leur côté visionnaire. La tête de Diego Rivera prend la place qu'occupe parfois, dans d'autres autoportraits, une tête de mort. Le tableau évoque une autre œuvre peinte la même année, où Frida Kahlo se représente avec Diego Rivera dans ses bras, tel un bébé gigantesque où il présente aussi un troisième œil, beaucoup plus grand, sur son front. L'artiste semble prisonnière et étouffée par son amour : avec la présence de Diego Rivera dans sa tête et, autour de son cou, ses cheveux qui semblent l'étrangler. Ils remplacent les lianes ou les épines que l'on voit dans d'autres tableaux, en référence au Christ.

Leïla Jarbouai, commissaire d'une exposition sur Frida Kahlo au musée de l'Orangerie en 2013-2014.

En 1949, quand elle peint ce tableau, son mari a une liaison avec l'actrice mexicaine Maria Felix. À ce moment de leurs vies, Frida et Diego se sont déjà déjà séparés et remariés. Elle fait ce portrait la même année qu'un autre : "L’étreinte de l’amour, de l’univers, la Terre (Mexique), moi, Diego et M. Xólotl".

Une œuvre qui est une façon de se réapproprier cet homme qui ne peut jamais lui appartenir mais qui fait partie de son identité, qui est à la fois une force de vie et une force de mort. Il démultiplie sa puissance visionnaire d'artiste : son regard de peintre est toujours doublé par le regard de Diego Rivera. Cette forme pyramidale donne un côté très ésotérique, avec ce chiffre 5 qui peut évoquer l'étoile à cinq branches, les cinq doigts de la main. Frida Kahlo a aussi beaucoup joué avec les arts populaires, comme les ex-voto, où l'on conjure le sort et le malheur à l'aide d'une représentation, d'une iconographie. C'est un portrait à la fois réaliste et fantastique avec l'ajout de cet œil intérieur qui est une manière d'exposer son corps et son cœur. Ils ont toujours été ensemble, sans l'être. Il n'a jamais pu se se séparer d'elle. C'est toujours une fusion et une déchirure : les deux facettes d'un même être, telle que Frida Kahlo le représente dans son art.

Les œuvres de Frida Kahlo sont rares et se vendent peu

Pour justifier la valeur de cette peinture, Leïla Jarbouai avance plusieurs explications :

Les tableaux de Frida Kahlo sont rares car l'artiste a n'a pas peint en grand nombre en raison de sa santé fragile. Mais ses autoportraits sont la part la plus précieuse de son œuvre car ils montrent la part iconique de l'artiste. Sa relation avec Diego Rivera était aussi un des mythes du XXe siècle et sa présence augmente la valeur de l'œuvre, d'autant qu'il est rarement représenté dans ses autres tableaux. Elle l'évoque toujours en creux, quand elle se représente se coupant les cheveux à un moment où il l'a quittée, ou dans un autre, "Les deux Fridas", où elle coupe son cœur après une nouvelle séparation. Cet autoportrait minimaliste est poignant et résume tous les thèmes travaillées par l'artiste.

Par ailleurs, la plupart des collections d'œuvres de Frida Kahlo sont au Mexique et peu circulent sur le marché de l'art, ajoutant à la valeur de ce tableau. En Europe, en dehors des collections privées, une seule peinture est visible du public dans un musée : "The Frame", conservé au Centre Pompidou à Paris.