"Francis Bacon a appris la peinture à la National Gallery de Londres et pas ailleurs. C'est un autodidacte."

2003 | Portrait sonore retraçant la vie et l’œuvre du peintre Francis Bacon avec la participation de nombreux spécialistes et illustré par des archives et des lectures d'extraits littéraires.

"J'ai toujours voulu - sans jamais réussir - peindre le sourire", disait Francis Bacon, un jour de mai 1966, à David Sylvester. C'était durant l'un de leurs entretiens. "J'aime", disait-il aussi, "le luisant et la couleur qui viennent de la bouche et j'ai toujours espéré, en un sens, être capable de peindre la bouche comme Monet peignait un coucher de soleil". De sourires, point ; de couchers de soleil, point. Mais l'être humain, toujours, qui a été la préoccupation incessante de Bacon, le sujet nécessaire. On le sait, Francis Bacon a peint des portraits, des autoportraits, des têtes, des corps, cabossés, dépecés, lacérés, bousculés. Et pourtant, de ces portraits, sort la ressemblance ; de ces corps, de ces cris, émanent une interrogation, et un doute permanents. Bacon, dit Daniel Lelong, son galeriste parisien, doutait toujours de son travail. Cet autodidacte de la peinture "enregistrait", selon son expression, toutes les perceptions que lui donnaient le monde et la vie des gens qui l'entouraient, et il peignait les multiples souvenirs superposés de leur existence. Dans cette figuration choisie par lui - il disait l'abstraction de son époque trop esthétisante pour " la tension et l'excitation " qu'il ressentait - c'est aussi au mouvement saisi dans son essence même, que l'on est confronté. Le mouvement des corps masculins amoureux qui roulent sur des lits catafalques, le mouvement de la chair qui parfois se liquéfie en coulées grises, le mouvement du temps qui laisse voir le spectre des cadavres sur les triptyques, le mouvement de la peinture qui peut rendre la figure évanescente - mais c'est peut-être illusion car elle nous projette toujours avec violence son extrême présence. Et nous, nous nous interrogeons sur ces images, sur cette nudité, sur cette vulnérabilité, sur ces métamorphoses, sur ces blessures et sur ce sang, sur la couleur, sur les accidents de la création, sur la peinture enfin. "Faire une peinture qui ne transmette qu'elle-même", a dit Gilbert Lascaux à son propos.

"Une vie, une oeuvre" sur Francis Bacon, diffusée le 15/06/2003. 1h27

Bacon vit l'expérience de la peinture. Bacon n'est pas un intellectuel. Bacon ne lit pas Schopenhauer ou Kierkegaard. Bacon, ce qu'il fait, c'est voir des tableaux. C'est terriblement important pour comprendre l’œuvre, de voir cette référence à la peinture, une référence immanente à la peinture de Francis Bacon. Stéfan Leclercq