Gauguin, "ce n'est en aucun cas un théoricien de l'art, il est très empirique"

A l'occasion de la rétrospective Gauguin à la fondation Gianadda à Martigny (Suisse) en 1998, France Culture consacre "Une vie une œuvre" au peintre de la couleur. On y voit ses premières œuvres, celles d'un "peintre du dimanche".

Dans le tableau "Nature morte à l'estampe japonaise" de 1889, Gauguin y affirme "ses origines primitives, sauvages" :

Si l'on réfléchit bien à cette nature morte on voit là tout un symbole de la profonde vocation de Gauguin qui est de retourner à l'humanité dans son enfance, il le dit très clairement. Double enfance, celle de l'humanité, les arts primitifs, la sienne propre. Car c'est dans sa propre enfance qu'il découvre ces fantasmes, cet imaginaire, cette capacité d'émerveillement et cette intériorité imaginative très grande.

Pour Françoise Cachin, Paul Gauguin est un "coloriste supérieur, extraordinaire, imaginatif. C'est une de ses grandes forces." L'historien d'art Yann Le Pichon nous explique que Gauguin a voulu se singulariser et se séparer des impressionnistes mais "ce n'est en aucun cas un théoricien de l'art, il est très empirique dans sa manière de peindre."

Gauguin est le premier peintre maudit. Vincent Van Gogh aussi mais c'était sa folie peut-être dans une certaine mesure. Tandis que Gauguin c'est un choix quasi religieux de faire se confondre l'art et sa vie. C'est pourquoi ce passage aux Antilles, à la Martinique a son importance dans sa vocation d'aller outre-mer et le plus loin possible de la civilisation européenne pour se ressourcer aux sources mêmes de l'humanité, c'est-à-dire à la relation avec l'esprit.

Yann Le Pichon