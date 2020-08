Giorgio de Chirico : "A l'Académie des Beaux-arts, je n'ai rien appris"

Au micro de Romano Sistu, Giorgio de Chirico se souvient de son arrivée à Paris le 14 juillet 1911 après avoir voyagé à Florence et à Venise pour y voir des expositions de tableaux de maîtres italiens. Il confie qu'il n'avait "pas encore commencé à comprendre la peinture" et qu'il voyait ces tableaux "comme des images". "Par devoir, on allait dans les musées et les églises, reconnaît-il, et c'était un supplice car il fallait regarder en haut et ça me donnait une espèce de torticolis...". Il préférait bien plus aller au café Florian manger des glaces !

"Entretiens avec" Giorgio de Chirico 1/3. Une diffusion du 26/04/1965

Il s'explique sur son choix d'aller à Munich pour y suivre les enseignements de l'Académie des Beaux-arts, c'était la ville qui était "à la mode" à ce moment-là. Mais, "à l'Académie mais je n'ai rien appris", regrette-t-il. Puis il est venu à Paris car il se disait que, là-bas, "c'est la ville qui comprend les jeunes et qui encourage les jeunes", mais selon lui ce ne sont que des "blagues".

Une fois installé à Paris, de Chirico expose aux salons d'automne en 1912 et 1913 et fréquente Apollinaire qui recevait le samedi, mais il dit s'y être quelque peu ennuyé. Il se souvient aussi avoir rencontré le sculpteur Brancusi et le peintre André Derain, ainsi que le marchand de tableaux Paul Guillaume, encore peu connu. "Malheureusement je n'ai jamais réussi à inspirer une grande sympathie à aucun marchand !", s'amuse-t-il.

En 1915, l'Italie entre en guerre. Lui et son frère sont alors appelés sous les drapeaux et envoyés dans un dépôt d'infanterie à Ferrare.