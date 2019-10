Hans Hartung : "Mes signes à moi viennent plus de chez Rembrandt, pas de l'Orient, pas du symbolisme""

Quatrième temps de la série "Entretiens avec" diffusée en 1973 avec le peintre Hans Hartung. Il retrace rapidement son parcours d'artiste pris dans la tourmente de la Deuxième guerre mondiale. Il se remémore la faim, l'isolement, le manque d'argent, sa blessure à la jambe non guérie et son amputation. Après la guerre, il lui fallut un an avant de se remettre à créer, pour se "récupérer psychiquement". Sa peinture a beaucoup évolué après cette période, il évoque "les grands signes noirs sur des fonds clairs", puis l'époque des pastels, des gravures, "j'ai commencé à gratter dans un esprit un peu sadique, gratter dans la matière, gratter sur la toile...", et enfin "les grands nuages... les grandes taches".

Écouter Écouter "Entretiens avec : Hans Hartung" 4/5. Une diffusion du 28/12/1973 14 min "Entretiens avec : Hans Hartung" 4/5. Une diffusion du 28/12/1973

Hans Hartung s'explique sur les signes dans ses toiles, "ce sont des signes de la force, de l'énergie qui étaient inhérentes à cette espèce de trait ou de signe qui se communique par lui-même, par sa force, par son énergie. Ce n'est pas du tout un symbole."

J'ai eu très peu de contacts avec l'art oriental. [...] Je crois que ça vient beaucoup plus des fameux signes qu'on peut trouver chez Rembrandt, la source psychique est là. La source des signes orientale est autre part. [...] Ce sont des signes qui viennent d'un symbolisme, mes signes à moi - si je peux le mettre à côté - ils sortent beaucoup plus de Rembrandt, de cette espèce de signe de la force, de l'énergie.