Hans Hartung : "Trouver la forme pour l'expression, c'est cela qui est tellement important"

Deuxième volet de la série "Entretien avec" où le peintre abstrait Hans Hartung se dit intéressé par le cosmos, les forces obscures, la présence de l'énergie "qui prend forme, qui se montre optiquement, qui devient visible en un certain sens". Mais dans sa création il voit aussi "l'élan psychique qui n'a plus rien à faire avec les forces extérieures", comme une "humeur personnelle" qui influe sur sa peinture.

En 1924, mon père m'avait fortement recommandé d'aller faire des études sérieuses... parce qu'il voyait mes taches ! Alors je suis allée en même temps à l'université pour l'histoire de l'art et philosophie et aux Beaux-Arts. Un beau jour on annonce une conférence d'un certain monsieur Kandinsky à l'université de Leipzig. Alors j'ai vu un monsieur, professeur qui était très respectable, il était là devant un pupitre avec un verre d'eau et sur un grand écran il nous montre ses tableaux. Il nous explique tout. Et alors d'un côté, je me disais : Tiens, tiens, tiens, tiens... je ne suis pas le seul à faire des taches... Il y a des gens sérieux qui le font. C'était un certain réconfort et d'un autre côté c'était une certaine déception, parce que je croyais être seul !