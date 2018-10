Jacques Monory à voix nue : entre rêve bleu et réalité crue

Jacques Monory est une figure pionnière du mouvement de la figuration narrative qui, au milieu des années 1960, prône un retour au figuratif en opposition à la peinture abstraite. Au cœur de son travail se trouve la question de la violence de la vie quotidienne. La couleur bleue, sa signature, traduit cet aspect angoissant de la société contemporaine, et exprime le caractère onirique - ou parfois cauchemardesque - du réel.

Dans cette série d'entretiens réalisés par Marc Vaudey pour l'émission "À voix nue" en juin 1990, le peintre se confie sur son rapport à la réalité, ses rêves, ses peurs ; il nous éclaire sur son œuvre, sa conception de la peinture, et sa vision de l'art contemporain.

1. Une peinture entre réalisme, rêve et souvenirs

Je perds la mémoire, mais je ne perds pas le souvenir. Ce que j'ai voulu parfois oublier me revient la nuit : je ne peux pas m'échapper.

Il y a dans ma peinture à la fois une fascination pour la violence et une tendresse que j'ai malgré moi. Mais je ne suis pas contre les contradictions. Je l'ai été pendant un moment, mais j'ai fini par comprendre que c'était une connerie. La contradiction je l'assume, c'est assez typique de ma peinture.

Je peins des choses "réalistes" (un accident, un meurtre, un suicide, des voitures...). Mais comme j'ai le sentiment que cette réalité n'est qu'une illusion, instinctivement j'ai fait ça en monochrome. Et le monochrome le plus adéquat pour parler de l'illusion est le bleu. Ce bleu veut dire "vous voyez, la réalité n'est pas vraie". Tout n'est que rêve, mais je n'emploie que des images de la réalité.

La peinture a une sorte de vie propre, et je me laisse plus aller à elle, j'ai plus envie d'aller à elle. Je suis fatigué, j'en ai marre, alors je m'en remets à la peinture.

2. Le rôle des images dans sa peinture

Les images ont toujours été des supports pour ma peinture, et elles sont de moins en moins seulement des supports.

Une grande partie du travail est dans le choix des images, de leur cadrage, du collage avec d'autres images. Ce choix est d'une grande importance.

Je fais toujours allusion à des fantasmes collectifs, et à mes propres fantasmes.

De l'imagination, je n'en ai pas. Je n'ai jamais peint quoi que ce soit d'imagination.

3. Jacques Monory, artiste protéiforme

Je pense que ma peinture est conceptuelle. Mon idée est toujours préalable à ma peinture. [...] À l'inverse, c'est en écrivant que je découvre ce que je vais dire. Au fond, je suis plus libre en écrivant qu'en peignant. En tant que peintre, j'ai comme des obligations vis-à-vis de moi-même. Quand j'écris, je n'ai aucune prétention d'écrivain, donc j'écris n'importe quoi - pas n'importe comment, mais n'importe quoi, parce que je m'en fous de ce que les autres pensent. Alors que quand je peins, je ne m'en fous pas du regard sur ma peinture.

Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites en peinture.

L'art contemporain a ouvert les portes dans tous les sens. Il y a eu une telle recherche de liberté, de nouvelles manières de s'exprimer... C'est admirable, je pense qu'il n'y a pas eu ça à d'autres époques. Évidemment, c'est tombé dans des bouts de ficelles insignifiants, que l'on met dans des musées signifiants, alors ça finit par être légèrement écœurant. Tout ce qui était découverte, émerveillement, liberté, devient en grande partie de l'art pompier.

4. La peinture, un moyen de penser le monde

Je suis simplement quelqu'un qui s'est servi de la peinture pour dire quelque chose sur le monde. Je me suis aussi servi du cinéma, de la photo, de la vidéo, et je les ai inclus à ma manière de peindre.

Je ne prête pas trop d'intérêt à la forme. Ce qui me préoccupait énormément, c'était ce que je voulais dire.

Je veux qu'on s'aperçoive que l'apparence nous échappe en réalité, et que le vrai sujet n'est pas là, qu'il est à côté du tableau.

Je suis un moraliste au sens où mon travail me sert à dire "ce serait mieux comme ça". Le monde me montre une défilé de faits qu'on ne peut pas seulement regarder en s'en foutant.

Je serais bien triste s'il n'y avait aucune ironie dans ce que je fais.

5. Monory, un homme de son temps ?

On est dans son temps, et il faut être de son temps. Les artistes les plus importants, qui nous ont touché, ont vraiment été de leur temps. L'autonomie de l'art n'existe pas. C'est une illusion extrêmement néfaste que de penser que tout n'est pas dans le présent.

Je me dis que si je suis vraiment bien de mon temps, ça ne m'empêchera pas, si possible, d'être universel.

J'ai fait des choses qui sont assez kitsch. Si c'est resté kitsch, c'est raté. Ce que je voulais, c'était me servir du kitsch pour parler de la société présente, et de la connerie du kitsch.

J'ai fait beaucoup de tableaux qui avaient un caractère de critique sociale. Maintenant, je sens le temps très court, et je voudrais aller à l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, se détache beaucoup du politique. [...] J'ai longtemps pensé que je pouvais modifier le monde avec ma peinture. Maintenant, j'ai compris que je peux me modifier moi. Le monde, après tout, je m'en fous.

Par Marc Vaudey. Réalisé par Marie-Andrée Armynot.