Jean Renoir raconte les derniers jours de son père, Auguste Renoir

Lors de ce dixième et ultime entretien avec Jean Renoir, enregistré en 1958, le cinéaste fait encore appel à ses souvenirs autour de son père. Il relate avec force d'anecdotes, les relations d'Auguste Renoir avec différents marchands de tableaux, notamment Ambroise Vollard, pas encore célèbre, venu le trouver pour lui acheter des toiles.

Mon père m'a souvent raconté la première visite de Vollard. Il était dans une très grande misère mais il avait de la détermination. Il voulait être marchand de tableaux. Il est venu voir mon père parce qu'il avait vu des toiles exposées et qu'il aimait la peinture de mon père. [...] Mon père lui a dit non car il tenait à être fidèle à Durand-Ruel. Mais mon père lui a dit : "Je connais un peintre qui, lui, je vous assure a du génie et vous devriez aller le voir et lui acheter des toiles si vous avez de l'argent, même très peu." Et ce peintre, c'était Cézanne. Mon père a envoyé Vollard à Cézanne et cette circonstance a certainement permis à beaucoup de gens de connaître les tableaux de Cézanne et a permis en tout cas à Vollard de connaître la réussite la plus étourdissante du siècle.