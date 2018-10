Jean Renoir : "Si l'on pouvait caractériser Auguste Renoir, il faudrait employer le mot de pudeur"

Dans ce neuvième volet de la série d'entretiens enregistrés en 1958 avec le cinéaste Jean Renoir, celui-ci revient sur la légende du pinceau attaché à la main de son père Auguste Renoir, alors paralysé par une polyarthrite : "En réalité, il tenait son pinceau, le pinceau n'était pas attaché." A la fin de la guerre, Jean Renoir, en convalescence, lui a beaucoup tenu compagnie et a pu ainsi l'écouter raconter des bribes de sa vie.

Heureusement, moi non plus je ne pouvais pas marcher à cause de mes blessures et nous passions nos journées au coin du feu et nous parlions, nous nous racontions des histoires, c'était la seule distraction de Renoir. Et il avait bien besoin de distractions car ses souffrances étaient grandes.