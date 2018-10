Jean Renoir sur son père : "Il n'aimait pas la perfection, il aimait mieux la vie"

Dans ce huitième entretien enregistré en 1958, Jean Renoir continue de faire revivre la mémoire de son père, Auguste Renoir.

Auguste Renoir avait l'habitude, raconte son fils, de faire poser sa famille et ses amis pour ses tableaux. Il recherchait avant tout pour son modèle, "le naturel" et à "ce qu'il reste lui-même".

Dans l'esprit de mon père, tout ce qui était peignable, devait poser. On avait l'impression que son œil fouillait la nature autour de lui, fouillait les êtres humains, les arbres... et découvrait immédiatement tout ce qui était peignable. D'ailleurs, il ne comprenait pas que l'on se déplaça pour peindre, lorsque quelqu'un lui disait : "Moi, pour peindre j'aimerais beaucoup aller dans les Indes, ou bien j'ai besoin d'aller dans le Midi." Mon père ne comprenait pas et il disait : "Moi, vous savez, un pommier dans la cour de ma maison, ça me suffit très bien. Et s'il n'y a pas de pommier, et bien trois pommes sur un plat me suffisent. Evidemment, si en plus de cela j'ai des êtres humains, c'est encore plus passionnant que des pommes."