Joan Miró et la guerre

Peinture | Connu pour son trait qualifié d'enfantin, le peintre Joan Miró est aussi un artiste qui a vécu les heures sombres de l'histoire européenne. La montée du fascisme et la Seconde Guerre mondiale se reflètent dans ses travaux et l'artiste du rêve a peint le cauchemar de la réalité qui l'entourait.

À l'occasion de l'exposition Miró au Grand Palais de Paris, le commissaire d'exposition Jean-Louis Prat nous explique comment "chez Miró il y a toujours le reflet du temps qu’il traverse, de la tragédie qui s’annonce".

Un tableau en hommage aux Catalans qui luttent contre le fascisme

Miró a vu avec terreur la montée du fascisme dès les années 30, celle du populisme, et il n’hésite pas à faire apparaître dans ses tableaux, hélas, des rêves qui quelquefois tournent au cauchemar : des têtes grotesques, terribles, qui tirent la langue, ou des monstres inventés. Le Faucheur, qui hélas a été détruit, est un tableau éminemment important de Miró. Faisant face à Guernica, il racontait les horreurs de la guerre avec ce personnage grotesque, gueule ouverte, criant le désespoir et témoignant de la façon dont le peintre voyait le monde, avec horreur, espérant qu’il y ait autre chose :

“Dans la lutte actuelle, je vois du côté fasciste les forces périmées, de l’autre côté le peuple dont les immenses ressources créatives donneront à l’Espagne un élan qui étonnera le monde.” Joan Miró, 1937

"Escargot, Femme, Fleur, Etoile"... la vie continue

Dans la plénitude d’un art dans les années 34-35, à travers son oeuvre Escargot, Femme, Fleur, Etoile, le peintre parle d’un escargot, d’une étoile, d’une femme bien entendu la vie, la fécondation, la liberté, l’amour. Il ne les transpose pas, il les écrit ; il mélange des formes qu’il a su isoler d’une réalité qui l’accaparait et qu’il interrogeait sans cesse. Miró ce n’est pas du tout uniquement le rêve c’est la réalité qu’il a interrogée dans ce qu’il y a de plus intime, avec des objets usuels, avec ce dont on dépend, qu’on sait voir mais qu’on ne sait plus regarder

1939-1940 réfugié en Normandie

On est dans une période difficile, impossible de trouver des toiles pour peindre, donc Miró va s’exprimer sur du papier, il aimait les supports différents. Et il va d’un seul coup pendant cette période où il s’est réfugié à Varengeville-sur-Mer, là où vivait Queneau, où vivait Georges Duthuit, où vivait Georges Braque, interroger le ciel. Chez Miró le moindre point, le moindre trait, déclenchent quelque chose. Il donne vie à l'imperceptible. Miró ne s’est jamais repris, il n’a jamais regardé en arrière, il y a une continuité et il y a toujours comme ça un espoir qui est mis dans le lendemain et qu’il met en place même s’il était lucide ; il se disait pessimiste, mais je crois que c’est la lucidité qui prime.