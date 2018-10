Joan Miro : "Je pars d'une chose très directe, nullement intellectuelle"

1951 | Le peintre Joan Miro s'entretient avec Georges Charbonnier. Il s'exprime sur son art, la peinture de chevalet, la signature d'une oeuvre, son goût pour le collectif, sa méthode de travail, son admiration pour l'art populaire et ses origines catalanes qui déterminent son tempérament.

Joan Miro était l'invité en 1951 de l'émission "Couleurs de ce temps". Dans ces vingt minutes d'entretien, le peintre aborde de nombreux sujets qui lui tiennent à cœur. Tout d'abord, il commence par dénoncer la peinture de chevalet.

J'estime que la peinture de chevalet n'est qu'une chose expérimentale, une chose de laboratoire par laquelle il est nécessaire de passer mais qui doit nous amener beaucoup plus loin.

Joan Miro plaide aussi pour un art collectif, un "art anonyme" : "Je signe mes toiles mais je les signe derrière, pas devant, pas sur la surface peinte." Il affirme solennellement et un brin provocateur que "peindre est une chose anonyme, impersonnelle" : "Les fresques romaines n'ont pas été signées par leurs auteurs, les pyramides d'Egypte non plus."

Joan Miro en 1951 au micro de Georges Charbonnier.

Dans ce qu'il appelle un "dialogue avec la matière", le peintre s'explique sur sa technique :

Jamais [je ne travaille] à partir d'une toile qui sort de chez le marchand de couleurs. Je provoque des accidents, soit en nettoyant les brosses, soit en faisant une tache de couleur, ou une forme, n'importe quel accident. [...] Un point de départ, un choc. Je pars toujours du choc.

Joan Miro, peintre et sculpteur, donne son avis sur la sculpture :

Il faut que la sculpture se confonde entièrement avec son entourage. Elle a besoin d'être dictée par la nature. [...] Pas d'interprétation, pas d'imitation.

L'entretien se conclut sur son apparent tempérament optimiste :

Je suis très pessimiste mais par le travail je vais m'évader de ce pessimisme et j'atteins un optimisme. [...] Il ne faut pas confondre le tempérament castillan ou andalou avec le tempérament catalan qui est tout à fait opposé. C'est très différent la Catalogne de la tragédie castillane ou andalouse.