La "Guerre des murs" en Irlande du Nord

On les appelle “murals”. À l’occasion des cent ans de la création de l’Irlande du Nord le 3 mai 1921, et sur fond de tensions post-Brexit, nous vous proposons de parcourir l’histoire des peintures murales, une tradition vivace, reflet des affrontements politiques du pays.

À se promener dans Belfast, il n’est pas rare d’y croiser Guillaume d’Orange, victorieux sur son cheval blanc, les naufragés du Titanic, des membres armés de l’UVF, ou encore l’abolitionniste américain Frederick Douglas en compagnie de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela… Et pour cause, tout ce petit monde peuple les murs de la capitale nord-irlandaise. À Belfast, mais aussi à Derry, les pignons des maisons sont le support privilégié des “murals”, ces fresques murales, à la fois tradition artistique et témoignages des “Troubles” qui ont meurtri le pays de 1969 à 1998. Mais les liens entre peinture murale et expositions politiques en Irlande du Nord sont encore plus anciens. Ils datent d’avant la création du pays il y a tout juste cent ans, le 3 mai 1921.

Ces œuvres sont devenues autant un symbole de la région qu'un miroir de ses bouleversements sociaux. Les peintures les plus connues représentent les divisions publiques et religieuses de la capitale ainsi que les cultures des communautés qui s’y côtoient : loyalistes et unionistes d’une part, et républicains et nationalistes de l'autre. Les premiers, à majorité protestante, soutiennent l’union politique avec le Royaume-Uni. Les seconds, surtout catholiques, revendiquent une unité irlandaise contre la présence britannique.

La représentation de conflits politiques

Les "murals" participent de fait à l'expression d'une identité, de valeurs et d'un message tout en étant un élément constitutif de l'organisation du territoire.

Ce sont vraiment des peintures murales extrêmement colorées qu'on voit de très loin. L'idée, c'est quand même que ces murs soient vus. C'est un discours en images. Il y a beaucoup de perspectives d'où on peut apercevoir ces murs, puisque c'était aussi fait pour délimiter certains territoires. Les couleurs utilisées sont très vives. Quand on regarde les couleurs de Belfast, il y a beaucoup de briques rouges. C'est un peu marron. Là, on a un ciel à la fois un peu gris et un petit peu de bleu, mais les "murals" elles, ressortent énormément dans le paysage. Hélène Alfaro, maitre de conférences en civilisation britannique à l’université de Paris Est Créteil Val-de-Marne, sur France Culture.

Peintes par des habitants dévoués qui veulent faire entendre leur voix et reconnaître leur identité, ces fresques sont principalement concentrées en périphérie de la ville, dans les quartiers ouvriers et se font très rares dans le centre, car à Belfast, il n’est que très peu habité, comme nous l’explique Louise Hénaff, journaliste et réalisatrice de plusieurs documentaire sur l'Irlande du Nord pour France Culture et autrice de Belfast : l'Essentiel (Nomades, 2017) :

Dans le centre de Belfast, personne n'y vit réellement. Et ça s'explique par le conflit. Pendant le conflit, c'était un "no man's land". Le centre-ville, c'était les boutiques. Et puis il y avait l'armée qui barricadait et donc, du coup, les gens vivaient dans leur quartier et n’allaient dans le centre-ville qu’en journée, en raison du couvre-feu. Louise Hénaff

La capitale nord-irlandaise est traversée par tout un ensemble de divisions, de murs qui, à l’inverse de celui de Berlin, ne partagent pas l’espace en deux blocs. Celui-ci est plutôt morcelé par des fragments, des remparts, qui dessinent les quartiers protestants et catholiques. C'est cette désunion que l'on retrouve sur les façades des habitations.

Si les peintures murales sont perçues par certains comme violentes, d'autres estiment qu'elles sont un moyen d'exprimer des griefs au moyen de l'art plutôt que la brutalité, souligne Louise Hénaff sur France Culture :

Ces peintures scénarisant le conflit, proposant une interprétation partisane de l’histoire, sont repeintes chaque année pour le plus grand plaisir des touristes. Peintures murales, trottoirs peints aux couleurs du drapeau du Royaume-Uni, écussons sur les poteaux électriques, drapeaux, tout concourt à ancrer la mémoire identitaire dans les esprits et à dessiner des zones interdites à la communauté adverse. La géographie des habitants de Belfast s’imprègne ainsi des démarcations symboliques ou physiques qui parsèment les territoires. Louise Hénaff

A l'origine des "murals" irlandais

Comment et quand a-t-on vu naître ce genre de fresques ? Selon Fabrice Mourlon, spécialiste de l'Irlande du Nord à l'Université Paris III Sorbonne-Nouvelle, les peintures murales de Belfast "se sont multipliées dans les années 1920". Mais on peut encore remonter plus loin. "Au départ, c'est une tradition loyaliste apparue dès 1908", souligne le chercheur, lorsque les partisans de l'unité avec le Royaume-Uni peignaient le roi Guillaume III d'Orange, en signe de cohésion et d'identité pour la communauté protestante.

Le souverain - que les anglophones appellent également William ou Billy - est une figure centrale dans la région. Grand vainqueur de la bataille de Boyne (1690), il est considéré comme le héros de la "Glorieuse Révolution", à l'origine de la démocratie parlementaire. Si bien qu'en 1790, une organisation, "L'Ordre d'Orange", a été créée pour célébrer la date de la bataille tous les 12 juillet, à grands renforts de processions et autres marches où l'on brandissait des bannières à l'effigie du roi Guillaume.

C'est donc pour que ces représentations puissent être vues toute l'année, et non plus un seul et unique jour, qu'au début du XXe siècle on a commencé à les donner à voir sur des murs pignons. Du côté des loyalistes et unionistes, l'image du roi Guillaume d'Orange était centrale. Chaque région protestante rivalisait avec les autres pour avoir le plus beau des portraits du souverain victorieux. Ces peintures murales étaient repeintes chaque mois de juillet, pour perdurer plusieurs décennies ; elles étaient ainsi le point de mire de la population unioniste du nord de l'Irlande qui célébrait sa solidarité.

Une "forme de propagande" entre loyalistes et républicains ?

Pour les habitants de Belfast, ces images sur les murs sont faciles à décoder, car "ils connaissent l'arrière-plan historique, explique Hélène Alfaro. C'est une célébration d'un engagement politique. Et c'est aussi, d'une certaine manière, une forme de propagande."

Que peignent les loyalistes ?

A la fin des années 1980, la scène politique s'est transformée en raison d'un accord entre les gouvernements de Londres et de Dublin, capitale de la République d'Irlande. Celui-ci octroyait au Sud un droit de regard minimal sur les affaires du Nord et s'est de fait heurté à la résistance farouche des loyalistes et unionistes dans les rues de Belfast. Cette opposition s'est illustrée sur les murs de la ville. L'image dominante était alors celle d'hommes des organisations paramilitaires loyalistes de l'UVF (Ulster Volunteer Force) ou de l'UDA (Ulster Defence Association), hérissés d'armes et portant généralement masques et cagoules. Avec ces transformations, les "murals" n'ont plus représenté la communauté unioniste au sens large, mais sont devenues la carte de visite des groupes paramilitaires.

Aujourd'hui, des thèmes plus traditionnels émaillent les pignons des quartiers loyalistes : les commémorations de la bataille de la Somme, les soldats qui se sont sacrifiés pour la Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. On trouve aussi des peintures du naufrage du Titanic, construit à Belfast. De façon générale, les peintures murales loyalistes s'avèrent plus violentes que celles des républicains dans leur représentation de l'histoire, explique Fabrice Mourlon :

Dès que ça se tend, j'ai remarqué que les "murals" étaient plus militarisés. C'est quelque chose que l'on constate selon les quartiers, bien sûr. En Irlande du Nord, on a tendance à dire que le passé est toujours un peu présent. Ils choisissent toujours des moment qui définissent leur histoire. Commémorer Guillaume d’Orange, qui date pourtant de 1690, c’est encore très présent. Là, on va entrer dans les mois des commémorations du 12 juillet. C'est l’unes de périodes les plus tendues de l'année, comme tous les anniversaires et commémorations. Commémorer en Irlande du Nord, c'est toujours vif. Fabrice Mourlon

Quels sont les sujets républicains ?

Comme l'Irlande du Nord a été gérée en État unioniste à parti unique pendant 50 ans, la société était présumée unioniste. Dans ces conditions, il était bien plus difficile pour les opposants républicains et nationalistes de peindre des fresques. Mais lors des grèves de la faim en 1981, la donne a changé. Les muralistes républicains ont commencé à peindre des fresques représentant l'activité de l'IRA, l’armée républicaine irlandaise, dédiant ces mémoriaux illustrés aux soldats tombés au champ d'honneur, ainsi qu'aux habitants innocents pris dans les combats, comme les manifestants du Bloody Sunday.

A l'inverse des loyalistes, côté républicain ce n'est pas l'imagerie paramilitaire qu'on a convoquée, mais des figures pacifistes. Bobby Sands - vainqueur d'élections au Parlement britannique durant les grèves de la faim - est devenu emblématique des "murals" républicains. On retrouve aussi des éléments celtiques célébrant la culture irlandaise en général, comme signe de ralliement à la République d'Irlande. Dans cette même optique, les rues des zones républicaines sont désignées par des plaques irlandaises et le drapeau tricolore y est fièrement déployé ; même les boîtes aux lettres sont peintes en vert.

Enfin, les peintures murales républicaines se distinguent également de celles produites par les loyalistes par la représentation des luttes menées par des groupes minoritaires à travers le monde, ainsi que des représentations d'icônes mondiales telles que Che Guevara, Nelson Mandela, Martin Luther King et Malcolm X. Le "mur international", qui dépeint les luttes d'autres peuples opprimés avec lesquels les républicains sympathisent, est l'un des plus connus.

Une tradition qui se réinvente

Les peintures murales sont devenues la toile de fond des villes, des échos mouvementés à l’histoire des "Troubles". Mais deux décennies après le début du processus de paix initié en 1998, l'imagerie militaire lourde semble plus incongrue. En conséquence, les loyalistes ont subi des pressions pour changer leur image, explique Fabrice Mourlon :

Il y a eu toute une campagne après l'accord du Vendredi saint (l’accord pour la paix en Irlande du Nord, le 10 avril 1998, ndlr) pour changer, pour transformer les peintures murales un peu trop militarisées. Car l’on constate que plus il y a de tensions, plus les peintures se remilitarisent. Il y a eu toute une politique menée par le gouvernement pour encourager justement le changement. Pour faire un peu plus de peintures murales pour la paix. Fabrice Mourlon

Ces critiques viennent également d'anciens détenus et d'ecclésiastiques sympathisants ou responsables associatifs, qui veulent donner aux habitants un sentiment de communauté et de fierté qui ne soit pas associée à des représentations d'hommes armés. C'est ce qu'expliquait l'irlandais Dessie Donnelly, en charge de l’association "Participation and the Practice of rights", en 2014 au micro de Louise Hénaff :

Dans la communauté, on voit que la plupart n'en veulent pas. Elles ne leur apportent rien. On ne veut pas que nos enfants regardent un terroriste et pensent que c'est génial de devenir terroriste et d'avoir sa photo sur un mur. Qui peut vouloir ça pour son enfant ? On essaie de s'éloigner des activités militaires, donc autant s'en éloigner complètement. Il vaut mieux enlever ça et mettre autre chose à la place. Et s'il faut mettre quelque chose d’autre, j'aimerais autant voir des murs peints en blanc. Le blanc, c'est pacifique. Dessie Donnelly de l’association "Participation and the Practice of rights"

Toujours vivace, il est probable que la tradition de la peinture murale se poursuive. La question de la conservation de ces murs, en revanche, ne se pose pas vraiment. La plupart des peintures murales sont détruites par les muralistes eux-mêmes, généralement ceux qui ont peint la peinture murale originale.

Quand l'ancienne peinture murale a été effacée parce que trop violente, il y a parfois un petit encart qui explique ce qu’il y avait avant. Et c’est notamment le cas des peintures les plus célèbres de Belfast. Louise Hénaff

Jugées plus assez pertinentes d'un point de vue politique, ces fresques changent. Le mur est utilisé pour un nouveau message. De cette façon, les auteurs de fresques révèlent qu'ils sont des activistes politiques qui peignent, plutôt que des peintres qui reprennent des thèmes politiques. Une exception à la règle cependant : la série de peintures murales à Derry réalisées par un groupe de trois personnes appelé les Bogside Artists. À plusieurs reprises subventionnés via des fonds européens pour la paix, ceux-ci se distinguent par leur indépendance vis-à-vis des groupes paramilitaires.

Les initiatives artistiques sont de plus en plus encouragées par la ville afin de réinventer la tradition des "murals" irlandais. "Il y a tout un art graphique actuel, raconte ainsi Charlotte Roux réalisatrice de "Belfast, mur à mur" sur France Culture, cet art s'articule autour d'artistes contemporains, mais plutôt dans une visée réconciliatrice". Une tendance contemporaine que confirme Louise Hénaff :

Le fait de peindre sur les murs, c'est toujours une tradition. On continue de faire passer des messages politiques via les murs. Ceci dit, il y avait une initiative intéressante qui a été mise en place, qui visait à promouvoir le street art de Belfast, mais pas le street art politique. Un tour guidé de la ville était même proposé. Louise Hénaff

Mouvement populaire à l'origine, les "murals" le sont de plus en plus auprès des touristes qui souhaitent avoir un aperçu des événements qui se sont déroulés dans les rues de la ville. A Belfast, c'est désormais une véritable attraction : les "black cabs", taxis locaux, emmènent les visiteurs étrangers admirer ces fresques représentatives de l'imagerie irlandaise et des conflits qui jalonnent son histoire. Pourtant, ce n’est pas le street art contemporain qui attire le plus mais bien les peintures plus anciennes, à visée terroriste. Une quête de sensationnalisme qui risque de déposséder les habitants de leurs œuvres :

Malheureusement, la communauté n'a pas son mot à dire sur certaines peintures murales, car ces taxis et les touristes veulent les voir : ces peintures violentes, plutôt que celles qui montrent une nouvelle image. Pour nous, le plus important c'est de donner une nouvelle image, mais pour eux c'est de regarder ce qu'ils envisagent comme une célébration du terrorisme, c'est étrange. Dessie Donnelly de l’association "Participation and the Practice of rights".

Ci-dessous une sélection de photos prises par Louise Hénaff et Charlotte Roux

