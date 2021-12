"L'Agneau mystique" de van Eyck : révélations d'un chef-d'œuvre

voir( 4 min )

Pendant 600 ans, ce chef-d'œuvre avait été recouvert par des couches de poussière, de vernis, de peinture… Mais après 8 années d'une restauration coordonnée par l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA), ses mystères sont enfin révélés, permettant de découvrir la version originelle du génial van Eyck. Et de comprendre comment, par cette œuvre, il a fait, à la fin du Moyen Âge, basculer la peinture dans la modernité, en donnant un sens à la lumière et un regard à un mouton.

Repeints et dégradations

En 1432, dans la cathédrale de Gand en Belgique, le peintre flamand van Eyck finit une œuvre monumentale commandée par un couple de bourgeois sans enfants qui voulait laisser un héritage. Le retable avait été commencé par son frère aîné. Du péché originel au sacrifice de l’agneau, l'œuvre raconte en plusieurs tableaux toute l’histoire du salut de l’âme.

En 1550, on la retouche, maladroitement : on repeint des drapés, des boutons, des paysages, des visages… On modifie les tons, les couleurs. On transforme le style, jusqu’à pervertir l’intention initiale. Maximiliaan Martens, historien de l'art à Gand, a participé à la restauration du retable : "Dans la première phase de restauration, on a découvert 70 % de surpeints depuis le XVIe siècle."

Au fil des siècles, l'œuvre est démantelée, cachée dans des greniers, disséminée en Prusse, en France, recouverte de vêtements pudiques, réchappant de justesse à l’explosion d’une mine de sel autrichienne commandée par Hitler… Elle se salit, se dégrade.

Révélations de la restauration

L'œuvre est enfin réunie à Gand après la Seconde Guerre mondiale. Malgré une partie volée contre demande de rançon - et jamais retrouvée, on décide en 2012 de lancer une vaste restauration scientifique, minutieuse, menée en public.

On redécouvre ainsi progressivement le réalisme à couper le souffle des portraits, des cheveux, les détails les plus fins, les textures des matériaux, le jeu suggestif avec la profondeur, la précision de la géométrie, les qualités optiques des reflets. Mais aussi, la présence de la lumière dans le tableau, dont on comprend qu’elle correspond à la lumière naturelle venant directement des fenêtres réelles de la chapelle de Gand.

L’agneau d’origine, au cœur du retable, est aussi révélé, avec son regard empreint d’humanité. Van Eyck l’avait peint conformément aux prescriptions de l’Église, représentant le Christ ”sous son aspect humain” glorifié, et non par un symbole animal, dont les yeux inexpressifs avaient été repeints par dessus des années plus tard.

Métaphysique de l'optique

On comprend ainsi que toute la démarche du peintre visait à restituer la réalité pour révéler la connaissance. Et, en même temps, dans un sens métaphysique, pour comprendre Dieu et sa création. Réconciliant la spiritualité du christianisme et le monde matériel humain, van Eyck crée ainsi une nouvelle vision du monde, beaucoup plus précise que tout ce qui avait été vu auparavant dans la peinture. Les instruments de musique sont si détaillés que les musicologues ont été capables de recréer une copie conforme de chacun. On a aussi pu identifier les notes chantées par chaque ange d'après leurs expressions faciales. Cette révolution optique a été possible grâce à son exceptionnel sens de l’observation, ses connaissances en optique et en géométrie, et son optimisation des techniques de peinture.

Maximiliaan Martens, historien de l'art à Gand : "Van Eyck a fondamentalement amélioré la technique de la peinture à l’huile, ça lui permet de suggérer tous les matériaux possibles, toutes les textures qu’il observait dans la nature. En outre, on peut aussi le considérer comme un peintre avec une connaissance des sciences de son temps assez large et ses textes expliquaient la géométrie de la vision humaine. Ces textes étaient aussi interprétés dans une façon métaphysique."

En fondant le portrait moderne, en donnant un sens à la lumière, en imitant la réalité de façon virtuose, van Eyck a ainsi déterminé le regard artistique occidental sur la réalité jusque loin dans le XIXe siècle.

