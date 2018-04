Macron / Louis XIV : comment sont codifiés les portrait de chef d'Etat

Posture, objets, décor, costume... contribuent à codifier le portrait d’apparat officiel, équilibre des "deux corps" du chef d'Etat : corps de l’homme, corps de la fonction, ou l'incarnation du pouvoir, de Louis XIV jusqu'à Emmanuel Macron.

L'historienne de l'art Christine Kastner-Tardy, conférencière à la RMN analyse deux portraits officiels de chefs d'Etat : celui du monarque absolu, Louis XIV, et celui de l'actuel président, Emmanuel Macron, pour en dégager la continuité dans la représentation du pouvoir.

Le tableau de Louis XIV est un portrait de commande destiné au petit-fils du Roi Louis XIV, le roi Philippe V d’Espagne (Philippe d’Anjou). Le Roi apprécie tant le portrait qu’il le conserve à Versailles et commande plusieurs répliques dont une envoyée à son petit-fils. Type du portrait baroque en France par sa dimension théâtrale.

La Posture

Louis XIV : Le Roi est représenté en pied. Paraît même plus grand que nature. Comme sur une scène. La position des jambes lui donne une élégance de danseur, une prestance renforcée par la main sur la hanche, le coude vers nous à gauche, et la main droite tenant le sceptre disposé sur un coussin. La pose peut s’inspirer d’une statue en pied du Roi (statue détruite pendant la Révolution) réalisée pour la place des Victoires.

Emmanuel Macron : Le président parfaitement centré, se trouve debout, de face. Il s’appuie légèrement sur le bureau qu’il tient fermement de ses deux mains.

Le Costume

Louis XIV : le costume est... royal ! Il porte le manteau royal bleu azur à fleurs de lys d'or brodées doublé de fourrure d'hermine. Ce manteau donne de l'ampleur et de la puissance, en opposition aux jambes musclées fines revêtues de bas de soie blanc, qui paraissent celles d'un jeune homme. Ses souliers à talons rouges portées à la Cour par les Princes de Sang. Il porte le collier de l'Ordre du Saint Esprit, ordre de chevalerie, formé d'une croix de Malte avec une colombe. L'épée dite de Charlemagne, la "Joyeuse" accompagne le jeu des obliques, en opposition à la position verticale du roi. Le peintre Rigaud sait rendre tous les effets de matière, loué pour sa virtuosité.

Emmanuel Macron : il porte un costume sobre, la cravate bleue dans l’axe vertical central. Discrète couleur de la rosette de la légion d’honneur.

Le Visage

Louis XIV : C'est un homme âgé de soixante trois ans. Marqué par la maladie, il souffre de la goutte. De face, il nous regarde, sa position dominante nous place sous son regard. Il porte une perruque brune, en opposition à la lumière des chairs du visage. Le visage travaillé à part sur papier marouflé (collé) sur la toile).

Emmanuel Macron : Il nous regarde, souriant et déterminé.

Les attributs

Louis XIV : Le Roi tient le sceptre court, renversé : bâton de commandement, signe de la puissance royale. La main de justice posée sur le coussin traduit le pouvoir judiciaire, idée renforcée par le bas-relief montrant la déesse de la justice Thémis avec la balance. La couronne fermée de vermeil est posée également sur le coussin, marque de souveraineté, même si elle n’est pas placée sur la tête du Roi. L’épée dite de Charlemagne, partie des insignes royaux remis par l’archevêque de Reims au moment du Sacre, souligne le pouvoir militaire et le devoir royal de protection de l’Eglise et du Royaume. Il est le chef des armées, au nom de Dieu, décide de la guerre et de la paix. Le collier de l’Ordre de Saint Esprit rappelle l’appartenance à cet ordre de chevalerie fondée par Henri III.

Louis Marin écrit que la représentation met la force « en réserve dans les signes », force en puissance.

Emmanuel Macron : Les « Signes » sont à l’honneur : une pendule, qui peut rappeler que le temps est compté, que le Président est « maître » du temps. Trois livres : un ouvert à gauche : les Mémoires de Charles de Gaulle, fondateur de la cinquième République et deux livres fermés : Le Rouge et le Noir de Stendhal et Les Nourritures Terrestres d’André Gide. Un coq gaulois se reflète dans deux iphones : rencontre de la tradition et de la technologie la plus avancée.

Le décor

Louis XIV : le Roi se trouve sur une estrade recouverte d’un tapis, devant un trône recouvert comme le coussin d’étoffe bleue à fleurs de lys brodées. La colonne à gauche signifie la force, la stabilité. La colonne soutient l’architecture, comme le Roi son Royaume. Le dais, de couleur pourpre affirme aussi le pouvoir, la solennité du moment. Peut donner la sensation d’une apparition du Roi-Soleil, une fois le rideau soulevé par un cordon. Les rouges oranges exaltent les bleus et or, ajoute à l’éblouissement recherché.

Tout concourt à faire de ce portrait, le portrait de la monarchie absolue de droit divin.

Emmanuel Macron : Le président est entre deux drapeaux, celui de la France et celui de l’Europe, il est le lien entre les deux. Les couleurs de bleu, blanc, rouge, s’harmonisent avec les bleu or du drapeau européen. La fenêtre est ouverte, et le ciel lumineux ouvre des perspectives...