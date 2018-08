Marcel Duchamp : "Il n'y a pas de forme surréaliste, il y a un esprit surréaliste"

En 1960, Marcel Duchamp est l'invité de l'émission "Entretien avec" de Georges Charbonnier rediffusé en 2005 dans la collection des "Mémorables". Dans ce deuxième volet, Marcel Duchamp donne son point de vue sur la période surréaliste, qu'il distingue du dadaïsme qui fut selon lui un mouvement trop réducteur : "Même détruire devenait ennuyeux au bout d'un certain temps quand c'est devenu une habitude. N'importe quelle habitude peut devenir ennuyeuse." Le mouvement surréaliste lui dure encore car il est "plus solide", "plus général" que le dadaïsme. "Les considérations sur l'inconscient" ont été à la "base" du surréalisme et lui ont permis de perdurer.

Les surréalistes ont été obligés de s'occuper de politique ou du moins d'avoir une attitude sans être carrément d'un côté ou de l'autre au point de vue de politique ordinaire. Ils ont au contraire cherché à créer, eux-mêmes, l'idée d'une formule politique nouvelle ou une formule de société nouvelle. [...] Ce surréalisme qui commençait comme un mouvement littéraire devenait un mouvement beaucoup plus général. Il l'a été et c'est pour ça qu'il dure encore.

L'artiste poursuit sa réflexion sur la comparaison entre cubisme et surréalisme. Il voit dans le cubisme un éparpillement d'individus avec leurs pratiques artistiques propres. On les appelle d'ailleurs par leurs noms propres, "et non pas par leur nom général de cubistes".

Le surréalisme s'est moins développé et branché en individus, il reste un lien entre ses membres, ce qui n'est pas vrai du cubisme. Picasso s'est développé dans son sens, Braque dans un autre [...] Ils ont chacun pris une telle position qu'on ne compare pas un tableau de l'un à l'autre.

Dans ces catégorisations, le cas Picasso tient bien sûr une place à part selon Duchamp.

Picasso évidemment avec sa grande vision de ce que peut être un peintre aujourd'hui a pu englober et le cubisme et le surréalisme et encore même d'autres formes auxquelles nous n'avons pas donné de noms et qui s'appellent... Picasso !