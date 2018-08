Marcel Duchamp : "L'art est un produit comme les haricots. On achète de l'art comme on achète des spaghettis."

Marcel Duchamp est l'invité de l'émission "Entretien avec" en 1960, lors d'un passage à Paris alors qu'il réside aux Etats-Unis. Considéré comme l'un des plus grands artistes de la première moitié du vingtième siècle, sa parole est très attendue. D'entrée de jeu, il s'exprime sur sa définition de l'art qui ne doit pas se réclamer du bon goût.

Il insiste particulièrement sur la différenciation essentielle lui semble-t-il entre goût et art : "Le goût est une source de plaisir, et l'art n'est pas une source de plaisir". Il donne là son avis après "cinquante ans de réflexion sur la question".

L'art est une chose beaucoup plus profonde que le goût d'une époque. Et l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque. C'est très difficile à expliquer parce que les gens ne pensent pas qu'on puisse faire autre chose que par goût. On vit par son goût, on choisit son chapeau, on choisit son tableau.