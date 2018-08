Marcel Duchamp : "Une œuvre d'art doit être regardée pour être reconnue comme telle"

Quatrième et dernier volet d'une série d'entretiens entre l'artiste Marcel Duchamp et Georges Charbonnier en 1960. L'artiste s'interroge ici sur la place du surréalisme et livre sa réflexion sur ce qu'est une œuvre d'art, par quoi on la définit et comment expliquer l'envolée du marché de l'art.