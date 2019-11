Dans ce troisième "Entretiens avec", l'écrivain et critique d'art Michel Ragon raconte qu'entre ses 21 ans et 25 ans, à Paris, il a rencontré beaucoup d'artistes. Il se souvient de sa première rencontre avec la peinture abstraite, c'était une reproduction de Hans Hartung qui l'a "beaucoup fasciné". Il a alors fréquenté les galeries exposant ces peintres abstraits. "Jamais je n'ai pensé à être critique d'art, ça ne m'est jamais venu à l'idée", précise-t-il. "Être l'ami des peintres", voilà ce qui l'intéressait mais devant l'incompréhension que suscitaient ces peintres dans le milieu et notamment les difficultés pour Atlan de s'imposer, cela l'a amené à prendre la plume pour le défendre. Il s'en est occupé car peu d'autres le faisait, l'abstraction lyrique intéressait peu de monde alors à cette époque.

Écouter Écouter "Entretiens avec" Michel Ragon : "Ce rôle de l'ami des peintres, c'est au fond la seule chose qui m'intéresse". Une diffusion du 05/07/1972. 13 min "Entretiens avec" Michel Ragon : "Ce rôle de l'ami des peintres, c'est au fond la seule chose qui m'intéresse". Une diffusion du 05/07/1972.

C'est presque toujours comme ça d'ailleurs dans tout ce que j'ai fait sur le plan de la critique, c'est-à-dire s'il avait existé quelque chose de suffisant, je ne l'aurais pas fait. S'il y avait eu suffisamment de critiques à l'époque qui s'étaient occupés de ces peintres, suffisamment de galeries, de musées, certainement que, personnellement, je ne m'en serais pas occupé. Je m'en suis occupé parce que très peu de gens s'en occupaient, ça m’apparaissait comme une nécessité.