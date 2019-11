1972 | Dans ce deuxième volet de la série "Entretiens avec", l'écrivain Michel Ragon parle de sa passion des voyages et vagabondages à travers le monde et raconte sa découverte des artistes du groupe Cobra en 1948.

Dans ce deuxième "Entretiens avec", Michel Ragon se définit comme un "ouvrier vagabond" n’ayant pas été attaché à un métier en particulier. Après le "vagabondage dans les métiers", il a alors connu "le vagabondage dans le monde" et de préciser que "ce sont des choses que rien ne peut arrêter". Il se sent en ce sens très proche de la poésie de Cendrars et confie : "Je dois avoir avoir eu un côté hippie avant la lettre pendant très longtemps, avec tout ce que ça comporte de bohème...."

Écouter Écouter "Entretiens avec" Michel Ragon : "J'ai eu cette envie des ailleurs". Une diffusion du 04/07/1972. 14 min "Entretiens avec" Michel Ragon : "J'ai eu cette envie des ailleurs". Une diffusion du 04/07/1972.

Michel Ragon raconte sa rencontre avec les artistes du groupe Cobra en 1948, explique ce qui l'a séduit chez ces plasticiens ouverts sur les autres formes d'art. Cela lui convient bien, lui le critique d'art devenu passionné d'architecture et d'urbanisme.

Lorsque je me suis occupé uniquement pendant quelques années de peinture abstraite, j'avais une certaine gêne de devenir seulement un esthète. Lorsque j'ai découvert pour moi-même ce que pouvait être la recherche sur l'architecture et l'urbanisme, ça a renoué très directement à mes premières préoccupations sociales. Ça a bouclé la boucle. [...] Le social, le politique, l'économique ne sont pas du tout séparés de l'esthétique et de la technique.