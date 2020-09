Monet des villes et Monet des champs

Elisabeth Couturier consacre cette émission à Claude Monet, à l'occasion de différentes expositions. Pour en parler, elle reçoit Marianne Alphant, pour "Monet. Une vie dans le paysage", Jeanne-Marie David, commissaire de l'exposition "Normandie impressionniste", Sylvie Patin, commissaire de l'exposition Monet au Grand Palais, et Laurent Salomé, directeur du Musée des Beaux Arts de Rouen.

On peut considérer que Monet, c'est le plus grand paysagiste et d'une certaine façon, c'est peut-être le dernier de ce genre car il a peut-être poussé le genre le plus loin possible, jusqu'à sortir - on peut le dire - du paysage. [...] Monet était une personnalité un peu opaque c'est quelqu'un qui a peu parlé et je n'ai commencé à comprendre sa vie que quand je suis allée aux endroits où il peignait, en se mettant dans les paysages. C'est absolument étonnant [...] c'était une vie dehors, une vie dans le paysage même si c'est - à la fin- pour sortir du paysage. Marianne Alphant