Nuits de France Culture du samedi 15 au vendredi 21 avril 2017

1ère Nuit Street Art, où Albane Penaranda reçoit Mademoiselle Maurice, une jeune artiste qui ponctue les villes du vaste monde de ses origamis colorés, et le peintre et sculpteur Jean Faucheur qui, même s' il privilégie l'atelier à la rue, a été l'un des graffitistes les plus en vue des années 80.

Nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril 2017

00:00 - 00:34



La Nuit spéciale - Street art et Art urbain 1/2 : Entretien 1/3 avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice (1ère diffusion : 16/04/2017) Par Albane Penaranda - Avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice - Réalisation Virginie Mourthé

Peinture fraîche - Les affiches lacérées de Jacques Villeglé (1ère diffusion : 24/02/1999) Par Jean Daive - Avec Bruno Mathon, Jean de Loisy, Philippe Dagen, Christian Caujolle, Didier Semin et Raymond Hains - Réalisation Brigitte Rihouay

Grand angle - L'art dans la ville (1ère diffusion : 12/10/1991) Par Françoise Séloron - Avec Olivier Agid, Jean-Christophe Bailly, François Barre, Jean-Pierre Raynaud, Gaston Viens - Réalisation Brigitte Alléhaut

Extrait : Du jour au lendemain - Entre chien et loup : Les graffitistes 1/4 (1ère diffusion : 05/11/1985) Par Marie Boué - Avec Didier Moulin, Jérôme Ménager, Jeff Aérosol - Réalisation Marie-France Thivot

La Nuit spéciale - Street art et Art urbain 1/2 : Entretien 2/3 avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice (1ère diffusion : 16/04/2017) Par Albane Penaranda - Avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice - Réalisation Virginie Mourthé

A voix nue - Daniel Buren 2/5 (1ère diffusion : 22/03/1988) Par Alain Jouffroy - Avec Daniel Buren - Réalisation Marie-Andrée Armynot

Extrait : Clair de nuit - Gérard Zlotykamien (1ère diffusion : 17/03/1991) Par Jean Couturier et Irène Omélianenko - Avec Gérard Zlotykamien

Les Iles de France - "Les graffiti" (1ère diffusion : 16/04/1990) Par Simone Douek - Avec Alain Avila et Jérôme Mesnager - Réalisation François Teste

Extrait : Du jour au lendemain - Entre chien et loup : Les graffitistes 2/4 (1ère diffusion : 05/11/1985) Par Marie Boué - Avec Gérard Sauty-Caniel - Réalisation Marie-France Thivot

La Nuit spéciale - Street art et Art urbain 1/2 : Entretien 3/3 avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice (1ère diffusion : 16/04/2017) Par Albane Penaranda - Avec Jean Faucheur et Mademoiselle Maurice - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 16 avril 2017 au lundi 17 avril 2017

00:01 - 01:31



Documentaire thématiques - Archipel Claudel 3/5 : Gens de théâtre (1ère diffusion : 27/07/2005) Par François Angelier - Avec Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Silvia Monfort et Laurent Terzieff -Réalisation Annie Douel

Mardis du cinéma - Musique et cinéma en France entre deux guerres (1ère diffusion : 06/03/1990) Par Jacques Munier - Avec Alain Lacombe, François Porcile, Raymond Chirat, Henri Colpi et Jean-Claude Biette - Réalisation Jean-Claude Loiseau

Mauriac croque la télé 3/5 : -11 : La piste aux étoiles : reine de la télé -12 : Les dieux ont soif, les jeux à la télé -13 : Le goût des raisins verts -14 : Un Guy Lux Néronien -15 : La bonne grosse voix de Nounours (1ère diff : 10 au 14/08/2009) Par Méryl Moneghetti - Lecture Jean-Noël Jeanneney - Réalisation Ghislaine David

Le temps des écrivains - Javier Cercas (1ère diffusion : 26/09/2015) Par Christophe Ono-Dit-Biot - Avec Javier Cercas - Réalisation Somany Na

Les histoires du pince oreille - Fifi Brindacier : Fifi s'installe à la Villa Drôle de repos (1ère diffusion : 27/01/1996) D'Astrid Lindgren - Par Françoise Jaffotec - Réalisation Jacques Taroni

Nuit du lundi 17 avril 2017 au mardi 18 avril 2017

00:01 - 00:26



Le feuilleton - Peter Pan 1/10 (1ère diffusion : 20/12/1993) De James Matthew Barrie - Traduction Henri Robillot - Avec Claude Rich - Réalisation Jacques Taroni

Coda - Tom Waits : Parties 1 à 5/5 (1ère diffusion : 19 au 23/01/1988) Par Philip de La Croix - Avec Tom Waits - Réalisation Janou Castel

Les Décraqués - Des idées à refroidir (1ère diffusion : 24/03/2003) Par Bertrand Jérôme et Françoise Treussard - Avec Jacques Jouet, Emmanuel Brouillard, Patrice Delbourg, Lucas Fournier et Patrice Minet - Réalisation Monique Bailly

Heures vénitiennes - Le Palais Ducal (1ère diffusion : 30/09/1969) Par Bronislaw Horowicz - Avec René Huyghe et Marcel Brion - Réalisation Bronislaw Horowicz

Mardis du cinéma - Le rêve américain à l'époque de Roosevelt (1ère diffusion : 09/04/1985) Par Michel Cazenave et Patrick Brion - Réalisation Christine Berlamont

Profils - Giani Esposito 1/3 (1ère diffusion : 05/10/1970) Par Emile Noël - Avec Giani Esposito

Une Histoire particulière 1/2 : Un récit documentaire en deux parties - Multidiffusion du dimanche 16/04/2017



04:27 - 04:57



Une Histoire particulière 2/2 : Un récit documentaire en deux parties - Multidiffusion du dimanche 16/04/2017

Nuit du mardi 18 avril 2017 au mercredi 19 avril 2017

00:01 - 00:26



Le feuilleton - Peter Pan 2/10 (1ère diffusion : 21/12/1993) De James Matthew Barrie - Traduction Henri Robillot - Avec Claude Rich - Réalisation Jacques Taroni

Nuits magnétiques - Djuna Barnes (1ère diffusion : 02/11/1983) Par Françoise Werner - Avec Michèle Causse et Berthe Cleyrergue - Réalisation Pierre Mine et Paméla Doussaud

Les lundis de l'histoire - Marc Bloch : Les caractères originaux de l'histoire rurale française (1ère diffusion : 27/02/1989) Par Jacques Le Goff - Avec Georges Duby, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean-Robert Pitte et Pierre Toubert - Réalisation Marie-Dominique Arrighi

Profils - Giani Esposito 2/3 (1ère diffusion : 12/10/1970) Par Emile Noël - Avec Giani Esposito

Documentaire / La fabrique de l'histoire - Multidiffusion du mardi 18/04/2017 Par Emmanuel Laurentin

Nuit du mercredi 19 avril 2017 au jeudi 20 avril 2017

00:01 - 00:26



Le feuilleton - Peter Pan 3/10 (1ère diffusion : 22/12/1993) De James Matthew Barrie - Traduction Henri Robillot - Avec Claude Rich - Réalisation Jacques Taroni

Libre cours - John Trudell (1ère diffusion : 18/01/2000) Par David Jisse - Avec John Trudell - Réalisation Patricia Prigent

La joie de vivre - Robert Lamoureux (1ère diffusion : 04/01/1953) Par Henri Spade - Avec Robert Lamoureux, Robert Beauvais, Gisèle Parry, Pierre Dac, Paul Codos et Michel Emer

Nuits magnétiques - Portrait de Ferdinando Camon (1ère diffusion : 05/07/1984) Par Francesca Piolot - Avec Jean-Noël Schifano - Réalisation Bernard Treton

Profils - Giani Esposito 3/3 (1ère diffusion : 19/10/1970) Par Emile Noël - Avec Giani Esposito

LSD, La série documentaire - Multidiffusion du mercredi 19/04/2017 Coordination : Perrine Kervran

Nuit du jeudi 20 avril 2017 au vendredi 21 avril 2017

00:01 - 00:26



Le feuilleton - Peter Pan 4/10 (1ère diffusion : 23/12/1993) De James Matthew Barrie - Traduction Henri Robillot - Avec Claude Rich - Réalisation Jacques Taroni

Cinéma pour les ondes - Le film réalisé en URSS en 1956 : Yves Montand chante (1ère diffusion : 09/02/1960 Paris Inter) Par Roger Régent et Jacqueline Adler

Heures vénitiennes - Plaisirs et fêtes (1ère diffusion : 04/10/1969) Par Bronislaw Horowicz - Avec René Huyghe et Marcel Brion - Réalisation Bronislaw Horowicz

Hommages pour le cinquantième anniversaire de la mort de Zola (Date d'enregistrement : 01/01/1952 Chaîne Nationale) Par Francis Didelot - Réalisation Ange Gilles

Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 19/04/2017 Productrice-coordinatrice : Sonia Kronlund

Les Pieds sur terre - Multidiffusion du jeudi 20/04/2017 Productrice-coordinatrice : Sonia Kronlund

Nuit du vendredi 21 avril 2017 au samedi 22 avril 2017