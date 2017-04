Nuits de France Culture du samedi 22 au vendredi 28 avril 2017

Albane Penaranda reçoit Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom dans cette 2ème Nuit Street Art. Nous nous intéresserons aux paradoxes de cet art de la rue, nourri de poésie du caniveau, du béton et du bitume, à son évolution vers les beaux quartiers et ses titres de noblesse artistique.

Nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril 2017

00:00 - 00:45

La Nuit spéciale - Street art et Art urbain 2/2 : Entretien 1/3 avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom (1ère diffusion : 23/04/2017) Par Albane Penaranda - Avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom - Réalisation Virginie Mourthé

Surpris par la nuit - Ernest Pignon-Ernest, à hauteur d'homme (1ère diffusion : 19/10/2005 ) Par Elisabeth Couturier - Avec Ernest Pignon-Ernest, Pascal Convert et Marie-José Mondzain - Réalisation Ghislaine David

Extrait : Du jour au lendemain - Entre chien et loup : Les graffitistes 3/4 (1ère diffusion : 07/11/1985) Par Marie Boué - Avec Raphaël Gray - Réalisation Marie-France Thivot

Vivre sa ville - Les métamorphoses de la ville : du tag au graf (1ère diffusion : 20/04/2002) Par Sylvie Andreu - Avec Alain Milon - Réalisation Marie-Laure Ciboulet

La Nuit spéciale - Street art et Art urbain 2/2 : Entretien 2/3 avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom (1ère diffusion : 23/04/2017) Par Albane Penaranda - Avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom - Réalisation Virginie Mourthé

Les chemins de la connaissance - Graffito et graffiti, l'épigraphie d'hier et d'aujourd'hui 5/5 : Esthétique et graffiti (1ère diffusion : 25/06/2004) Par Philippe Artières - Avec Béatrice Fraenkel - Réalisation Françoise Camar-Mercier

Nuits magnétiques - Miss.Tic, Paris sous les bombes : pochoir radiophonique (1ère diffusion : 13/07/1998) Par Karel Guy - Avec Miss.Tic - Réalisation Anne-Pascale Desvignes

Extrait : Studio 168 - Invader (1ère diffusion : 13/03/2009) Par Aude Lavigne et Xavier de La Porte - Avec Invader - Réalisation Thomas Beau

La Nuit spéciale - Street art et Art urbain 2/2 : Entretien 3/3 avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom (1ère diffusion : 23/04/2017) Par Albane Penaranda - Avec Fancie, Bob Jeudy et Thom Thom - Réalisation Virginie Mourthé

Nuit du dimanche 23 avril 2017 au lundi 24 avril 2017

00:01 - 01:31



Documentaire thématiques - Archipel Claudel 4/5 : Philosophes et théologiens (1ère diffusion : 28/07/2005) Par François Angelier - Avec Jean Wahl, Gabriel Marcel, Etienne Gilson, Henri de Lubac et Georges Cattaui - Réalisation Annie Douel

Mardis du cinéma - Le Cercle des poètes disparus (1ère diffusion : 07/07/1992) Par Marie-Paul Vettes - Avec Michel Thomas, Michel Cazenave, Monique Mas, Raya Mondzain et Françoise Szulc - Réalisation Jean-Claude Loiseau

Mauriac croque la télé 4/5 : -16 : Les Perses ont conquis la Télé -17 : Proust, souvenirs -18 : Rendre une époque et une oeuvre -19 : L'homme aux yeux de langouste -20 : Les veilleurs du petit écran (1ère diff : 17 au 21/08/2009) Par Méryl Moneghetti - Lecture Jean-Noël Jeanneney - Réalisation Ghislaine David

Extrait : Du jour au lendemain - Entre chien et loup : Les graffitistes 4/4 (1ère diffusion : 08/11/1985) Par Marie Boué - Avec Denys Riout - Réalisation Marie-France Thivot

Images et visages du théâtre d'aujourd'hui - Entretien avec Jacqueline Maillan (1ère diffusion : 29/04/1971) Par Moussa Abadi - Avec Jacqueline Maillan

Nuit du lundi 24 avril 2017 au mardi 25 avril 2017

00:01 - 00:26



Le feuilleton - Peter Pan 6/10 (1ère diffusion : 27/12/1993) De James Matthew Barrie - Traduction Henri Robillot - Avec Claude Rich et Catherine Laborde - Réalisation Jacques Taroni

Rencontres d'été - Si Saint-Paul de Vence m'était conté 1/5 (1ère diffusion : 24/08/1981) Par Frédéric de Towarnicki - Avec André Verdet, Jeanne Faure, Francis Roux, Christian Bruha et Henri Baviera

Heures vénitiennes - Entre Murano et le café Florian (1ère diffusion : 03/10/1969) Par Bronislaw Horowicz - Avec René Huyghe, Ludovico de Luigi, Diego Valeri et Marcel Brion - Réalisation Bronislaw Horowicz

Parler en prose et le savoir - Jules Supervielle (1ère diffusion : 08 et 15/05/1956 Chaîne Nationale) Par Robert Mallet - Avec Jules Supervielle

Une Histoire particulière 1/2 : Un récit documentaire en deux parties - Multidiffusion du dimanche 23/04/2017



04:27 - 04:57



Une Histoire particulière 2/2 : Un récit documentaire en deux parties - Multidiffusion du dimanche 23/04/2017

Nuit du mardi 25 avril 2017 au mercredi 26 avril 2017

00:01 - 00:26



Le feuilleton - Peter Pan 7/10 (1ère diffusion : 28/12/1993) De James Matthew Barrie - Traduction Henri Robillot - Avec Claude Rich et Catherine Laborde - Réalisation Jacques Taroni

Rencontres d'été - Si Saint-Paul de Vence m'était conté 2/5 (1ère diffusion : 25/08/1981) Par Frédéric de Towarnicki - Avec André Verdet et Christian Bruha

Cinémagazine - Spécial Jean Renoir (1ère diffusion : 21/09/1974) Par Philippe Esnault - Avec François Truffaut, Claude Gauteur, Jean Douchet, Roger Boussinot, Jean Mitry et Jean Renoir - Réalisation Alain Pollet

Nuits magnétiques - Le briquet ordinaire à gaz (1ère diffusion : 16/03/1981) Par Erik Emptaz - Avec Marianne Sergent, Lucien Bodard, Yves Got et Alain Pacadis - Réalisation Josette Colin

Documentaire / La fabrique de l'histoire - Multidiffusion du mardi 25/04/2017 Par Emmanuel Laurentin

Nuit du mercredi 26 avril 2017 au jeudi 27 avril 2017

00:01 - 00:26



Le feuilleton - Peter Pan 8/10 (1ère diffusion : 29/12/1993) De James Matthew Barrie - Traduction Henri Robillot - Avec Claude Rich et Catherine Laborde - Réalisation Jacques Taroni

Rencontres d'été - Si Saint-Paul de Vence m'était conté 3/5 (1ère diffusion : 26/08/1981) Par Frédéric de Towarnicki - Avec les voix de Georges Braque, d'Henri Matiise et de Pablo Picasso

Le cinéma des cinéastes - Jacques Rivette (1ère diffusion : 18/04/1982) Par Claude-Jean Philippe - Avec Jacques Rivette

Jouons le jeu 10/11 : L’ambition (1ère diffusion : 19/12/1951) Par André Gillois - Avec Catherine Gris, Gisèle Boyer, Françoise Giroud, Marie-Louise Villiers, Emmanuel Berl, Jean Oberlé et Maurice Clavel - Réalisation Jacques Guinchard

LSD, La série documentaire - Multidiffusion du mercredi 26/04/2017 Coordination : Perrine Kervran

Nuit du jeudi 27 avril 2017 au vendredi 28 avril 2017

00:01 - 00:26



Le feuilleton - Peter Pan 9/10 (1ère diffusion : 30/12/1993) De James Matthew Barrie - Traduction Henri Robillot - Avec Claude Rich et Catherine Laborde - Réalisation Jacques Taroni

Rencontres d'été - Si Saint-Paul de Vence m'était conté 4/5 (1ère diffusion : 27/08/1981) Par Frédéric de Towarnicki - Avec André Verdet, Jeanne Faure, Pierre Chaves, Arman (sculpteur), Henri Baviera et Jean-Louis Prat

Ecrivains étrangers de langue française - Roland Busselen (1ère diffusion : 14/02/1971) Par Jean Paget - Interprètation Pierre Constant

L'Histoire en direct - 1945 : Le retour des déportés (1ère diffusion : 02/05/1988) Par Patrice Gélinet - Avec Sabine Zlatin, Claude Bourdet, Guy Ducoloné, Henri Frenay, Simone Veil, Pierre Daix et Germaine Tillion - Réalisation Christine Bernard-Sugy

Au film des pages - Claude Chabrol (1ère diffusion : 29/03/1972) Par Michel Bichebois - Avec Claude Chabrol et Guy Braucourt

Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 26/04/2017 Productrice-coordinatrice : Sonia Kronlund

Les Pieds sur terre - Multidiffusion du jeudi 27/04/2017 Productrice-coordinatrice : Sonia Kronlund

Nuit du vendredi 28 avril 2017 au samedi 29 avril 2017