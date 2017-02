Philippe Sollers : "Andy Warhol, c'est le seul peintre américain qui ait osé la figure"

Premier volet d'une série des "Chemins de la connaissance" intitulée "Où est parti Andy Warhol ?" et diffusée en 1990. Philippe Sollers dans ce premier entretien nous livre entre autres ses réflexions obscures et perçantes concernant la tentative d'assassinat contre Andy Warhol par Valerie Solanas.

Dans ce premier entretien de la série "Où est parti Andy Warhol?", Philippe Sollers se penche sur le cas warholien et estime que "c'est probablement le seul peintre qui ait déclenché une telle passion physique". Avec Warhol, "la peinture change complètement de nature".

L'écrivain dresse un parallèle entre d'une part, l'automutilation et la mort de Van Gogh et d'autre part la tentative d'assassinat puis la mort d'Andy Warhol à l'hôpital suite à une opération bénigne. Philippe Sollers tente d'analyser ce que signifiait cette volonté de tuer : "Si on met en question le spectacle, on risque en effet la mort." et de conclure en effet qu'Andy Warhol, "de toute évidence c'est le peintre qui a le plus réfléchi sur ce qui était en train de devenir son art".

Philippe Sollers dans "Les chemins de la connaissance" du 18/06/1990 sur France Culture. "Où est parti Andy Warhol?" 1/5.

Qu'est-ce-que c'est que d'acheter de l'argent avec de l'argent à travers l'oeuvre d'art ? Ça n'est pas du tout la petite accumulation capitaliste de la fin du 19ème siècle de quelques collectionneurs, des musées... c'est tout à fait autre chose. Et Warhol est le premier si on peut dire, cosmonaute de cette aventure.