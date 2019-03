Pierre Alechinsky : "En peinture, il faut rester disponible pendant"

Dans ce premier entretien de la série "A voix nue", le peintre Pierre Alechinsky revient sur son enfance alors qu'il se découvre gaucher à l'école : "J'écris de la main droite et instinctivement, sans aucun entraînement, je peux renverser mon écriture de la main gauche et être moi-même incapable de me relire sans retourner la feuille par transparence ou lire dans une glace. D'où sans doute plus tard mon appétit pour l'imprimerie puis que tout y est à l'envers."

La plus grande importance c'est surtout mes études de cancre à peu près parfaites. J'ai vraiment été assez loin dans la "cancrétude". A tel point qu'on ne savait vraiment plus que faire de moi. A un moment donné, on m'a même mis dans une école pour retardés mentaux. Cette "cancrétude" a sans doute une origine assez simple, c'est qu'à cette époque-là, on ne mettait pas l'enfant à gauche quand il était gaucher, on le mettait à droite. Donc j'étais un gaucher contrarié. J'ai écrit toute ma vie avec ma main droite, mais d'une façon totalement maladroite. Et la main gauche on me l'a laissée pour les menus travaux, la menuiserie, le dessin. Et cette écriture difficultueuse vous donne sûrement des difficultés, mais... pourquoi pas ? La vie est encore plus difficile que ça.

Ce n'est pas rien dans une famille de médecins, d'être le mauvais élève.

Pierre Alechinsky relate sa découverte du groupe Cobra par l'intermédiaire du peintre Christian Dotremont, mouvement artistique créé en 1948. Ce dernier mélangeait dans sa création poème et peinture.

Il est quasiment impossible de penser avant et d'agir après. En peinture, il faut rester disponible pendant. Le principal se passe pendant, même si on a une vague idée avant, c'est pendant que ça va se passer et il faut rester docile à un événement qui pourrait se produire pendant. Et ils s'en passent énormément, le moindre trait est sujet à observation.