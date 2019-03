Pierre Alechinsky : "Le gaucher que je suis a l'attention attirée par le sens des choses, de gauche à droite"

1998 | Cinquième et dernier entretien de la série "A voix nue" avec Pierre Alechinsky. Dans cet épisode, le peintre livre son avis tranché sur l'art engagé puis continue à développer son processus de création dans son atelier de Bougival toujours au plus près de son sujet avec un minimum d'artifices.

Dans ce dernier entretien d'"A voix nue", Pierre Alechinsky revendique le cadre dans la peinture , "c'est admettre que le peintre dépend d'un rectangle, qu'il accuse ce rectangle et qu'il le montre avant de commencer, et il va vers l'intérieur". Il donne ensuite son avis sur l'art engagé, "ça me débecte" résume-t-il, il lui semble que "ce n'est pas la peinture qui va ajouter quoi que ce soit, la peinture est totalement libérée du souci de témoigner aujourd'hui". "Je suis fermé à ces choses-là", sûrement reconnaît-il parce qu'il a vécu la guerre et en a vu ses horreurs.

Si je voulais peindre un tableau contre les bombardements, si je me mettais à penser "bombardements" pour faire une peinture édifiante... j'irais aux toilettes et j'irais vomir. Je ne pourrais pas faire mon petit chef d'oeuvre. Et je trouve que les gens qui s'occupent d'art engagé sont vraiment des peintres à l'arrière qui n'ont pas été au spectacle vraiment de ce qui se passe.

Pierre Alechinsky décrit sa façon de travailler dans son atelier de Bougival.

Je me sers de tout. Je démarre au sol, à l'horizontal. Ensuite, pour tous les travaux de finition c'est à la verticale et il peut encore y avoir des séances une fois le tableau marouflé, sur chevalet.

La technique n'entre pas dans ses choix créatifs, il préfère utiliser des moyens modestes pour n'être dépendant d'aucune technologie qui pourrait être un jour défaillante. Il souhaite "continuer", "être au devant la surprise".

Au fond, la peinture est peut-être le moyen le plus merveilleusement inadapté à notre époque : le minimum de moyens pour dire un maximum de choses, pour ne pas être distrait par la technique. Il ne faut pas que la technique prenne le dessus et que la technique parle en premier. De même, il me semble intéressant de pouvoir raconter quelque chose dans une sorte de dénuement. C'est une façon de se préserver.