Pierre Soulages : "La Vierge en majesté de Cimabue est contemporaine"

Un tableau Cimabue accroché sur un mur, entre le salon et la salle à manger, dans une maison, à Compiègne. Cela peut paraître étonnant, et pourtant, cette toile inestimable, signée d'un des maîtres de la pré-Renaissance, se trouvait bel et bien chez une vieille dame qui a longtemps pensé qu'il ne s'agissait que d'une simple icône religieuse. La peinture à l’œuf réalisée sur panneau de peuplier représente le "Christ moqué" sur fond d'or. Il s'agirait probablement d'un élément d'un dyptique de 1280 dans lequel étaient représentés sur huit panneaux de taille semblable des scènes de la Passion du Christ. Mais au fait, qui est ce peintre à qui l'on doit ces trésors ? En 2001, le peintre Pierre Soulages revenait sur l'oeuvre de Cimabue, un peintre trop peu reconnu à son goût, dans l'émission "Clin d'oeil", sur France Culture. Il évoquait notamment le rythme et les nuances de ses icônes, la puissance de la couleur or, et sa fascination pour la Maestà, une toile représentant la Vierge entourée d'anges, aujourd'hui exposé au Musée du Louvre.

Considéré comme l'un des plus grands peintres de la pré-Renaissance, avant Giotto qu'il aurait formé, Cenni di Pepo dit Cimabue, a assuré le renouvellement de l’iconographie religieuse. A la fin du XIIIe siècle, il abandonne la cuirasse rigide des byzantins pour un traitement plus doux, extrêmement sensible, particulièrement dans les chairs.

Pour Pierre Soulages, il est tout à fait fascinant de voir comment cette animation subtile parvient à suggérer une sorte d'imprécision mouvante et des effets chromatiques d'une grande délicatesse. Le peintre de la lumière du noir commente la lumières des ors de Cimabue sur une "Maestà (la vierge et l'enfant en majesté entourée de 6 anges)" (vers 1270), exposée au Musée du Louvre à Paris.

L'importance de l'oeuvre de Cimabue est souvent réduite à son contexte. Dans Vie, biographie s'inscrivant dans une vision campaniliste à la gloire de Florence, le peintre Giorgio Vasari avait réduit le rôle de Cimabue à celui d'un simple exécutant. Pour lui, il n'aurait fait qu'introduire la vision de Giotto et son renouveau de la peinture occidentale : la Renaissance.

Cette Maesta, oeuvre commentée ici par Pierre Soulages, était un leitmotiv des églises d’Italie à la fin du XIIIe siècle. Cimabue en peint quatre, dont deux pour les franciscains : la fresque dans l’église basse d’Assise, et le grand panneau originellement pour l’église Saint François, à Pise, actuellement au Louvre.

J'ai choisi de parler de Cimabue, parce que quand j'en entends parler, c'est toujours en le relativisant à ce qu'il précède, c'est-à-dire l'art byzantin, et à ce qui l'a succédé, c'est-à-dire Giotto. On fait de lui une transition, un maillon d'une chaîne. Or, cela va à l'encontre de l'art pour moi. L'art n'est pas une chaîne. Il faut regarder l'artiste pour ce qu'il est. Pierre Soulages

J'aime la présence de ce tableau. Quand on arrive dans cette salle du Louvre, on voit Angelico, on voit Giotto. Mais la plus forte présence à mes yeux, c'est celle de ce Cimabue, pourtant je ne crois pas beaucoup aux anges, ni à cette vision du paradis. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le pouvoir des qualités physionomiques des formes, des couleurs, et leur organisation qui agit sur ma sensibilité. Ce tableau est un chef-d'oeuvre qui me touche, sans penser et sans passer par l'importance d'une vierge dans sa majesté. Pierre Soulages

Ce qui frappe, c'est le bleu de la robe de la Vierge, qui est au milieu. Et aussi l'or, qui n'est pas une couleur comme les autres. Cette couleur réfléchit la lumière, et non pas comme un miroir. Le miroir renvoie la couleur. Je travaille sur la réflexion de la lumière avec le noir, et je me rends compte que c'est ce qu'on faisait déjà autrefois, avec l'or. Pierre Soulages